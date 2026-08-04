Europa importă aparate de aer condiţionat din Algeria. Cea mai mare fabrică din Africa a primit o comandă de 250.000 de unităţi

Europa importă aparate de aer condiţionat din Algeria. sursa foto: Getty

Eforturile Algeriei de a-și diversifica economia dincolo de sectorul hidrocarburilor încep să se concretizeze, după ce Condor Electronics, principalul producător de electrocasnice din țară, a obținut comenzi pentru 250.000 de aparate de aer condiționat din partea unor clienţi europeni, notează Business Insider Africa.

Acesta este unul dintre cele mai clare semne de până acum că producătorii nord-africani încep să pătrundă în lanțul de aprovizionare cu bunuri de larg consum din Europa.

Aceste comenzi apar în contextul în care sudul Europei se confruntă cu o nouă vară marcată de valuri de caniculă, care au dus la o creștere explozivă a cererii de echipamente de climatizare, obligând comercianții să caute în grabă furnizori capabili să livreze rapid produsele.

În loc să aștepte săptămâni întregi pentru livrările din Asia, distribuitorii europeni își îndreaptă tot mai mult atenția către Algeria, situată de cealaltă parte a Mediteranei, de unde produsele pot ajunge pe piețele-cheie în doar 48 de ore.

Aparatele de AC ajung în Europa în 2 zile

Conform presei din Algeria, primul program de export vizează aproximativ 250.000 de unități de aer condiționat comandate de clienți europeni, livrările fiind efectuate în decurs de două zile, pe fondul eforturilor comercianților de a-și reface stocurile epuizate.

Această evoluție a fost evidențiată în timpul unei vizite efectuate de ministrul algerian al Comerțului Exterior și Promovării Exporturilor la unitățile industriale ale companiei Condor, ocazie cu care oficialii au prezentat capacitatea tot mai mare de export a țării.

Inițiativa de export este condusă de Condor Electronics, compania-fanion a înstăritei familii Benhamadi, una dintre cele mai importante dinastii de afaceri din Algeria.

De-a lungul anilor, compania a evoluat de la un producător de electrocasnice la unul dintre cei mai mari producători de electronice din Africa de Nord, fabricând televizoare, frigidere, mașini de spălat și aparate de aer condiționat pentru piețele regionale și internaționale.

Cine comandă din Algeria

Temperaturile extreme din Franța, Spania și Italia au generat o creștere bruscă a cererii de aparate de aer condiționat portabile, epuizând stocurile multor comercianți.

Întrucât termenele de livrare din partea producătorilor asiatici depășesc o lună, cumpărătorii s-au orientat tot mai mult către furnizori situați mai aproape de piețele europene.

Comenzile din Europa vin la scurt timp după ce Condor și-a consolidat parteneriatul cu gigantul chinez din domeniul electronicelor, Hisense, pentru a dezvolta ceea ce companiile descriu drept cel mai mare complex de producție de aparate de aer condiționat din Africa.

Uzina este concepută pentru a produce anual până la două milioane de aparate de aer condiționat, aproximativ 80% din producție fiind destinată piețelor de export.

Proiectul face parte din strategia mai amplă a companiei Condor de a transforma Algeria într-un centru regional de producție care să deservească Europa, Africa și Orientul Mijlociu.

Dimensiunea fabricii explică modul în care compania este pregătită să onoreze contracte mari de export, sprijinind totodată ambițiile Algeriei de a deveni un important exportator industrial.

Strategia de diversificare a Algeriei

Această realizare importantă se aliniază, de asemenea, eforturilor pe termen lung ale Algeriei de a-și reduce dependența majoră de veniturile din petrol și gaze naturale.

Timp de decenii, hidrocarburile au dominat exporturile și finanțele publice ale țării. În ultimii ani, însă, autoritățile și-au intensificat eforturile de a stimula exporturile non-petroliere, încurajând investițiile în industria prelucrătoare – de la prelucrarea produselor alimentare până la producția de electronice și electrocasnice.

Oficialii consideră companii precum Condor drept elemente centrale ale acestei strategii, întrucât acestea demonstrează că produsele fabricate în Algeria pot concura pe piețele dezvoltate, generând totodată venituri din export în afara sectorului energetic.

Pe lângă cele mai recente comenzi din Europa, autoritățile algeriene au anunțat și noi exporturi de frigidere, congelatoare și aparate de aer condiționat către țările vecine, Tunisia, Libia și Mauritania, semnalând astfel că industria locală de electrocasnice își extinde prezența atât pe piețele africane, cât și pe cele europene.

Un lanț de aprovizionare în schimbare

Această evoluție evidențiază o schimbare mai amplă în sectorul manufacturier internațional. În timp ce producătorii asiatici continuă să domine exporturile globale de electrocasnice, cei din Africa de Nord profită tot mai mult de pe urma apropierii de Europa, a costurilor logistice mai mici și a timpilor de livrare mai rapizi.

Pe măsură ce cererea influențată de schimbările climatice devine tot mai mare, comercianții cu amănuntul acordă o importanță sporită furnizorilor capabili să reacționeze rapid, în detrimentul unei dependențe exclusive de lanțurile de aprovizionare pe distanțe lungi.

Pentru Algeria, cele mai recente comenzi la export reprezintă mai mult decât o simplă reușită comercială. Ele oferă o nouă dovadă a faptului că sectorul de producţie al țării începe să câștige teren pe plan internațional, oferind totodată o perspectivă asupra modului în care Africa ar putea cuceri o cotă mai mare din piața europeană a bunurilor de larg consum în anii ce vor urma.