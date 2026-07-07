China profită de valul de căldură care sufocă Europa: Vânzările de aparate de aer condiţionat portabile au explodat

O cererea mai puternică pe piaţa Europeană este puţin probabilă să compenseze complet vânzările mai slabe din China. FOTO: Profimedia Images

China profită de temperaturile record care în ultimele săptămâni au sufocat Europa. Cererea tot mai mare pentru aparate de aer condiționat portabile, considerate o alternativă mai ieftină și mai ușor de instalat decât sistemele clasice, impulsionează afacerile unor companii chineze precum Midea, Haier și Gree, potrivit Bloomberg, citată de Agerpres.

"Pe ansamblu, ne aşteptăm ca o cerere puternică pentru aparatele de aer condiţionat să impulsioneze creşterea exporturilor de la an la an pentru principalii producători chinezi în lunile de vară", a declarat Jeff Zhang, analist la Morningstar, care mizează pe o creştere "semnificativă" a veniturilor în al doilea şi al treilea trimestru.

Potrivit analiştilor de la Citigroup Inc., producătorul chinez Midea a înregistrat o creştere de peste 20% a vânzărilor de aparate de aer condiţionat în Europa, în al doilea trimestru al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut. Producătorul chinez a anticipat cererea din această vară prin dublarea şi chiar triplarea stocului de aparate de aer condiţionat portabile înainte de sezonul de vârf, au estimat analiştii de la Citigroup Inc.

De asemenea, producătorul Haier Smart Home ar putea înregistra în acest an o creştere de două cifre a vânzărilor sale de aparate de aer condiţionat în Europa, un segment care în 2025 a fost responsabil pentru aproximativ 20% din afacerile sale regionale. Similar, veniturile Gree din străinătate contribuie cu aproximativ 15% la vânzările grupului, potrivit analiştilor Citi.

Chiar dacă este binevenită, o cererea mai puternică pe piaţa Europeană "este puţin probabilă să compenseze complet vânzările mai slabe din China, care rămâne cea mai importantă piaţă în termeni de venituri", a declarat Elaine Lai, analist la Bloomberg Intelligence. Producătorii chinezi de electrocasnice continuă să se confrunte cu provocări, inclusiv diminuarea cheltuielilor de consum în China, subvenţii mai mici şi creşterea costurilor. De asemenea, scumpirea bruscă a materiile prime, în primul rând aluminiu şi cupru, ar putea reduce marjele brute şi atenua creşterea câştigurilor, estimează Elaine Lai.

Datele Agenţiei Internaţionale pentru Energie arată că doar o cincime din gospodăriile europene au aer condiţionat. Acest lucru oferă oportunităţi pentru producătorii de electrocasnice, în special cei de unităţi portabile, într-un context în care politicienii şi autorităţile de reglementare sunt blocaţi în dezbateri interminabile dacă şi cum să permită instalarea unităţilor de perete mai voluminoase.

Utilizarea facilă a produselor chinezeşti, preţurile accesibile şi economiile realizate la costurile de instalare vor aduce beneficii structurale marilor producători pe termen lung, potrivit lui Jeff Zhang. "Acest lucru ar putea să se repete dacă încălzirea globală persistă", estimează analistul.