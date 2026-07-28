<1 minut de citit Publicat la 14:34 28 Iul 2026 Modificat la 14:34 28 Iul 2026

Pâlnie de tornadă, filmată deasupra Ploieștiului. Imagini spectaculoase cu fenomenul meteo. Foto: captură Antena 3 CNN

Un fenomen meteo spectaculos a fost surprins, marți, deasupra Ploieștiului. Mai mulți localnici au filmat o pâlnie de tornadă care s-a format sub un nor de furtună și a coborât spre oraș, fără să ajungă însă până la sol.

Imaginile au fost distribuite rapid pe rețelele sociale, unde fenomenul a atras atenția oamenilor, mai ales că astfel de apariții sunt rare.

Potrivit specialiștilor, o pâlnie de tornadă este un vârtej de aer care coboară dintr-un nor de furtună, dar nu atinge pământul. Fenomenul apare în condiții de instabilitate atmosferică accentuată, atunci când o masă de aer cald și umed se întâlnește cu una de aer rece.

Dacă vârtejul ar fi ajuns la sol și ar fi ridicat praf sau alte materiale, fenomenul ar fi fost considerat o tornadă propriu-zisă.

În acest caz, pâlnia s-a menținut deasupra orașului și nu a provocat pagube.

Autoritățile nu au raportat incidente sau distrugeri materiale în urma fenomenului.

Astfel de pâlnii de tornadă au mai fost observate și în România, în special în perioadele cu furtuni puternice și instabilitate atmosferică. De cele mai multe ori, ele nu ajung până la sol.