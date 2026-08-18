Google a cumpărat baza de date Spirit Airlines cu 10 milioane de $ ca să-și antreneze AI-ul: Conține și 500 de milioane de conversații

Google va folosi baza de date a unei companii aeriene ca să își antreneze inteligența artificială. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Google a cumpărat o vastă colecţie de date de la compania aeriană americană low-cost Spirit Airlines, aflată în faliment, contra unei sume de 10 milioane de dolari, pentru a-și antrena sistemele sale de inteligenţă artificială (AI), potrivit unor documente depuse în cadrul procedurii de faliment a companiei, informează DPA, potrivit Agerpres.

Pachetul, achiziţionat în cadrul unei licitaţii, include circa 100 de milioane de emailuri şi 500 de milioane de conversaţii pe platforma de mesagerie Teams a Microsoft, precum şi software şi date privind preţurile.

Potrivit Google, toate informaţiile referitoare la date personale vor fi îndepărtate de o terţă parte înainte ca baza de date să fie predată. Setul de date „ar putea fi util pentru îmbunătăţirea produselor noastre şi a modelelor AI”, a spus Google într-o declaraţie citată luni de publicaţii din Statele Unite, printre care şi Axios.

Ce companie de AI a mai licitat

Achiziţia are loc în contextul în care companii din domeniul AI încearcă să obţină datele interne ale altor firme, inclusiv de la start-up-uri falimentare, pentru a-şi antrena astfel sistemele AI. Astfel de date ar ajuta modelele AI să simuleze procese operaţionale din lumea reală de business.

Compania din domeniul AI Mercor a fost ofertantul care a pierdut licitaţia pentru data de baze Spirit după ce a oferit doar 7,5 milioane de dolari, potrivit documentelor din procedura de faliment.

Spirit Airlines şi-a încetat activitatea la începutul lunii mai după ce, în august 2025, a solicitat intrarea în faliment pentru a doua oară în mai puţin de un an.