O companie aeriană a introdus caviar și șampanie la bord, iar reacția clienților a fost neașteptată. Ce s-a întâmplat cu rezervările

Cu caviar și șampanie la bord și investiții masive în cabinele premium, compania aeriană Air France pariază pe lux. FOTO: Getty Images

Cu caviar și șampanie la bord și investiții masive în cabinele premium, compania aeriană Air France pariază pe lux într-o perioadă în care industria aviatică se confruntă cu costuri tot mai mari și probleme provocate de războiul din Iran. Strategia pare să dea rezultate, deoarece segmentul călătoriilor premium a înregistrat creșteri ale rezervărilor și veniturilor, a declarat directorul general al companiei, Ben Smith, scrie Reuters.

Companiile aeriene din întreaga lume, inclusiv grupul-mamă al Air France, Air France-KLM, se confruntă cu o creștere puternică a costurilor cu combustibilul pentru avioane și cu schimbări ale obiceiurilor de călătorie provocate de războiul din Iran. Situația a determinat unele companii să reducă numărul de zboruri și să își limiteze cheltuielile.

Air France continuă însă să investească în segmentul premium. Compania profită de popularitatea serialului "Emily in Paris" și de interesul constant al turiștilor pentru moda, gastronomia și industria hotelieră din capitala Franței. În același timp, și-a extins oferta de lux, modernizând meniurile de la bord cu produse ale unor branduri exclusiviste și investind masiv în cabinele care generează cele mai mari venituri.

"Toate brandurile de lux sunt la Paris. Avem mai multe restaurante cu stele Michelin decât oriunde în lume, la Paris", a declarat Ben Smith la o gală organizată la Londra, unde Air France a primit premiul pentru cea mai bună cabină de first class. "Este un oraș cu totul special. Nu doar că este o destinație culturală extraordinară, ci este și un oraș al luxului", a adăugat el.

Cele mai mari trei grupuri aeriene din Europa, printre care IAG, proprietarul British Airways, și Lufthansa, și-au prezentat în ultimii ani cabine de first class reproiectate, încercând să profite de cererea tot mai mare pentru călătorii premium, în special din partea pasagerilor americani cu venituri ridicate.

Potrivit lui Smith, clienții foarte bogați ai Air France nu au fost descurajați de creșterea prețurilor. Mai mult, unii dintre cei care obișnuiau să călătorească cu avioane private aleg acum clasa întâi, pentru a evita atenția publică legată de emisiile mai mari asociate zborurilor private.

Cabinele premium, business și first class au înregistrat toate creșteri ale rezervărilor și veniturilor în acest an, chiar dacă Air France și-a majorat tarifele pentru a compensa creșterea costurilor cu combustibilul, a declarat directorul general al companiei.

Veniturile generate de călătoriile la clasele first class și premium au crescut cu 11%, potrivit datelor companiei. Smith a minimalizat și temerile că inflația în creștere din Statele Unite ar putea afecta cheltuielile consumatorilor pentru servicii premium.

"Am majorat semnificativ prețurile biletelor, dar situația este destul de solidă. Este mai bună decât m-aș fi așteptat", a declarat Smith.