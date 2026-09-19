În 2017, un vânător de meteoriți din Mauritania a găsit un „puzzle” din pietre. Erau bucăți de Lună și s-au vândut cu 612.500 de $

3 minute de citit Publicat la 11:00 19 Sep 2026 Modificat la 11:00 19 Sep 2026

Northwest Africa 11789, puzzle lunar descoperit în Mauritania. Sursa foto: RR Auction

Un meteorit a fost descoperit în Mauritania în 2017 și a fost clasificat drept Northwest Africa 11789 (n.r. prescurtat NWA 11789). Este un meteorit lunar format din fragmente care puteau fi asamblate pentru a forma o masă de aproximativ 5,5 kilograme.

În 2018, specimenul neobișnuit a fost scos la licitație și s-a vândut cu 612.500 de dolari.

Acesta a fost clasificat oficial drept o brecie feldspatică lunară, ceea ce înseamnă că este o rocă formată din fragmente de material lunar care s-au desprins și s-au reunit.

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Un meteorit venit de pe Lună

Baza de date a Meteoritical Bulletin înregistrează NWA 11789 drept un meteorit oficial, cu anul 2017 ca an al descoperirii, Mauritania drept țara de origine și o masă înregistrată de 5,49 kilograme.

Baza de date precizează, de asemenea, că materialul a fost cumpărat în Mauritania de colecționarul de meteoriți Dustin Dickens de la un vânător de meteoriți anonim.

Fragmentele specimenului puteau fi asamblate din nou, formând aspectul distinctiv care i-a adus în cele din urmă porecla „The Moon Puzzle”, adică „Puzzle-ul Lunar”.

Meteoriții lunari sunt bucăți din Lună care au ajuns în mod natural pe Pământ. Aceste roci nu au fost aduse intenționat de astronauți, spre deosebire de mostrele lunare colectate în timpul misiunilor Apollo.

Șase fragmente care se potriveau între ele

Potrivit GeekWire, meteoritul era format din șase fragmente care se potriveau precum piesele unui puzzle și formau împreună o masă de aproximativ 5,5 kilograme.

Descrierea specimenului publicată de RR Auction l-a identificat, de asemenea, drept o brecie feldspatică lunară.

Roca prezenta și o crustă de fuziune parțială, o caracteristică produsă de încălzirea meteoritului în timp ce acesta traversează atmosfera Pământului.

Suprafața fusese expusă încălzirii intense asociate în general cu intrarea în atmosferă, în timp ce interiorul păstra fragmente de rocă provenită de pe Lună.

Clasificarea oficială din Meteoritical Bulletin a înregistrat, de asemenea, specimenul drept brecie feldspatică și a stabilit masa totală la 5,49 kilograme.

Baza de date a identificat masa principală ca fiind deținută de Dustin Dickens, în timp ce un specimen de referință a fost depus la Universitatea din New Mexico.

O vânzare la licitație pentru 612.500 de dolari

„Puzzle-ul Lunar” a trecut de la curiozitate științifică la obiect de colecție de mare valoare în octombrie 2018, când RR Auction, cu sediul în Boston, a scos specimenul la vânzare.

Oferta câștigătoare raportată la momentul respectiv a ajuns la 612.500 de dolari.

GeekWire a relatat că ofertantul câștigător era un reprezentant care lucra cu Complexul Pagodei Tam Chuc din Vietnam, iar complexul intenționa să expună meteoritul.

Astfel, materialul provenit de pe Lună urma să devină accesibil publicului după vânzare.

RR Auction listează specimenul ca fiind vândut pentru 615.000 de dolari, sumă care include prima cumpărătorului.

Oferta câștigătoare propriu-zisă a fost de 612.500 de dolari, aceasta fiind cifra raportată pe scară largă la momentul respectiv.

Meteoriții lunari sunt specimene științifice rare, iar NWA 11789 prezenta mai multe caracteristici neobișnuite în același timp: originea sa lunară confirmată, masa mare, fragmentele multiple care se potriveau între ele și crusta de fuziune vizibilă.

Materialul își are originea pe Lună, de unde a fost aruncat de pe suprafața satelitului în urma unui impact produs în trecutul îndepărtat.

A călătorit apoi prin spațiu și, în cele din urmă, a ajuns pe Pământ.

Ani mai târziu, fragmentele descoperite în deșertul mauritanian au fost reasamblate într-un specimen pe care colecționarii îl puteau identifica drept o bucată provenită de pe o altă lume.