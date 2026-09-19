Donald Trump a promulgat legea care loveşte puternic în Rusia şi în Vladimir Putin. Sancţiunile sunt "infernale"

1 minut de citit Publicat la 10:52 19 Sep 2026 Modificat la 10:52 19 Sep 2026

Acest nou arsenal legislativ vizează, pentru prima dată, 'flota fantomă' rusă. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a promulgat vineri seară o lege ce impune noi sancţiuni Rusiei ca urmare a invadării Ucrainei şi vizează în special sectorul energetic, notează Agerpres.

Legea, care constituie prima acţiune majoră a Congresului american contra Moscovei de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, poartă numele principalului său promotor, fostul senator republican Lindsey Graham, decedat în luna iulie, un apărător vehement al Ucrainei.

Legea vizează "flota fantomă"

Acest nou arsenal legislativ vizează, pentru prima dată, ''flota fantomă'' rusă. De asemenea, ea îi vizează pe preşedintele Vladimir Putin şi pe alţi înalţi demnitari de la Moscova.

Textul îi conferă preşedintelui Donald Trump puterea de a impune taxe vamale ce pot atinge 100% contra principalelor cinci ţări importatoare de gaz şi petrol ruseşti, printre care China şi India.

În afară de sancţiunile împotriva Moscovei, legea prevede un cadru pentru prelungirea sancţiunilor contra Iranului până în 2031. Legea a fost adoptată joi de Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA, după ce în august fusese votată de Senat.

Ce sancţiuni prevede legea

Noua lege privind „sancțiunile infernale”, așa cum a fost prezentată de fostul senator Lindsey Graham, unul dintre autorii inițiativei, îi oferă președintelui SUA dreptul de a impune taxe vamale de până la 100% principalelor cinci țări importatoare de petrol și gaze naturale rusești, inclusiv China și India, precum și țărilor care ajută Rusia să ocolească sancțiunile.

În plus, se poate impune o taxă de 500% asupra exporturilor rusești către Statele Unite. Documentul prevede, de asemenea, sancțiuni personale împotriva lui Vladimir Putin, anturajul său, oficiali militari și politici de rang înalt, oameni de afaceri importanți și rudele acestora, bănci și mari companii energetice rusești, precum și asupra „flotei din umbră” a Rusiei.

În același timp, președintele SUA va putea suspenda toate aceste restricții, din motive de securitate națională. La cererea lui Trump, a fost adăugată și o prevedere în textul documentului pentru a prelungi sancțiunile împotriva Iranului până în 2031.

Proiectul fusese adoptat în Senat cu 86 de voturi la 11. Acum, legea a fost promulgată de Donald Trump.