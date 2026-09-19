Imagini virale cu Putin, în timp ce votează electronic, cu ajutorul unui mouse cu fir și folosește o versiune Windows fără licență

Vladimir Putin votează electronic la alegerile parlamentare din Rusia. Foto: Profimedia Images

Imaginile oficiale, difuzate de Kremlin, cu Vladimir Putin în timp ce votează electronic la alegerile parlamentare din Rusia, au devenit virale. Liderul rus, în vârstă de 73 de ani, a folosit un mouse cu fir și nu a părut familiarizat cu tehnologia modernă. La un moment dat, Putin a avut dificultăți reale în a vedea informațiile de pe monitor.

„Nu ai cum să greșești”, a spus, la un moment dat Putin, în timp ce se uita atent la ecran și a apăsat de câteva ori butonul mouse-ului.

Putin casts online vote in Russia’s State Duma elections. pic.twitter.com/petgFVka2R — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

Jurnalistul bulgar Hristo Grozev a notat că Putin a folosit un calculator pe care era instalată o versiune de Windows fără licență.

"Sanctions don't work". Putin's voting for himself using an unlicensed Windows. pic.twitter.com/LDKPeQ333i — Christo Grozev (@christogrozev) September 18, 2026

„E la fel ca părinții mei când folosesc tehnologia modernă”, a comentat imaginile un utilizator al rețelei X.

„E a treia oară în viața lui când folosește un mouse”, a spus alt comentator online.

Rusia organizează, de vineri până duminică, alegeri parlamentare, primele de la invazia sa la scară largă în Ucraina, într-un peisaj politic în care opoziția critică este practic inexistentă, adversarii fiind excluși din cursă sau nevoiți să părăsească țara. Alegătorii vor desemna cei 450 de membri ai Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus.

Rezultatul scrutinului este cunoscut dinainte: partidul Rusia Unită al lui Vladimir Putin își va prelungi dominația de 23 de ani asupra parlamentului, după ce singurul partid antirăzboi a fost eliminat de pe buletine. Sunt primele alegeri legislative de la invadarea Ucrainei în 2022, iar Kremlinul le ține deliberat într-un registru discret – pentru a descuraja prezența la vot a nemulțumiților și pentru a evita orice discuție despre război.