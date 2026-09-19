Antena 3 CNN Externe Imagini virale cu Putin, în timp ce votează electronic, cu ajutorul unui mouse cu fir și folosește o versiune Windows fără licență

Imagini virale cu Putin, în timp ce votează electronic, cu ajutorul unui mouse cu fir și folosește o versiune Windows fără licență

M.L.
1 minut de citit Publicat la 09:24 19 Sep 2026 Modificat la 09:26 19 Sep 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
Putin voteaza
Vladimir Putin votează electronic la alegerile parlamentare din Rusia. Foto: Profimedia Images

Imaginile oficiale, difuzate de Kremlin, cu Vladimir Putin în timp ce votează electronic la alegerile parlamentare din Rusia, au devenit virale. Liderul rus, în vârstă de 73 de ani, a folosit un mouse cu fir și nu a părut familiarizat cu tehnologia modernă. La un moment dat, Putin a avut dificultăți reale în a vedea informațiile de pe monitor.

„Nu ai cum să greșești”, a spus, la un moment dat Putin, în timp ce se uita atent la ecran și a apăsat de câteva ori butonul mouse-ului.

Jurnalistul bulgar Hristo Grozev a notat că Putin a folosit un calculator pe care era instalată o versiune de Windows fără licență.

„E la fel ca părinții mei când folosesc tehnologia modernă”, a comentat imaginile un utilizator al rețelei X.

„E a treia oară în viața lui când folosește un mouse”, a spus alt comentator online.

Rusia organizează, de vineri până duminică, alegeri parlamentare, primele de la invazia sa la scară largă în Ucraina, într-un peisaj politic în care opoziția critică este practic inexistentă, adversarii fiind excluși din cursă sau nevoiți să părăsească țara. Alegătorii vor desemna cei 450 de membri ai Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus.

Rezultatul scrutinului este cunoscut dinainte: partidul Rusia Unită al lui Vladimir Putin își va prelungi dominația de 23 de ani asupra parlamentului, după ce singurul partid antirăzboi a fost eliminat de pe buletine. Sunt primele alegeri legislative de la invadarea Ucrainei în 2022, iar Kremlinul le ține deliberat într-un registru discret – pentru a descuraja prezența la vot a nemulțumiților și pentru a evita orice discuție despre război.

×
Etichete: Vladimir Putin Rusia alegeri rusia vot

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik
Antena Sport
Observator News
Longevity Magazine
Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe

Parteneri

TOP articole

Parteneri

x close