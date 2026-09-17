Thailanda a cultivat arbori de cauciuc pe același teren timp de 75 de ani. Cercetătorii au descoperit că, treptat, solul a fost distrus

Plantație de arbori de cauciuc în Thailanda. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Industria cauciucului din Thailanda s-a bazat pe același teren timp de generații, însă oamenii de știință au descoperit că plantarea repetată ar putea veni în detrimentul suprafeței.

Plantațiile de cauciuc din sudul Thailandei au arătat că biodiversitatea solului a scăzut pe măsură ce cauciucul a fost replantat de-a lungul unor rotații succesive, cea mai accentuată deteriorare apărând în a treia rotație.

Deoarece o plantație tipică de cauciuc durează aproximativ 25 de ani, trei rotații pot reprezenta în jur de 75 de ani de producție continuă de cauciuc.

Cercetătorii au descoperit că indicele calității biodiversității solului s-a deteriorat după aproximativ 50 de ani, sugerând că monocultura prelungită poate slăbi treptat sănătatea biologică a solului.

Plantarea repetată a cauciucului a deteriorat biodiversitatea solului

Conform studiului publicat în Jurnalul Taylor and Francis, intitulat „Modul în care 75 de ani de monocultură a cauciucului afectează fauna solului și nematodele ca bioindicatori pentru indicele calității biodiversității solului”, arborii de cauciuc studiați au fost Hevea brasiliensis, principala sursă comercială de cauciuc natural. În zona respectivă, plantațiile originale de cauciuc au fost înființate după defrișarea pădurilor.

Cercetătorii au remarcat că zonele în care se cultivă cauciuc în Thailanda au trecut în mod obișnuit prin două sau trei cicluri de replantare, în timp ce durata de viață economică tipică a unei plantații de cauciuc este de în jur de 25 de ani. Aceasta înseamnă că aceeași bucată de pământ poate rămâne sub producție de cauciuc timp de decenii, noi arbori fiind plantați după ce plantațiile anterioare ajung la finalul vieții lor productive.

Pentru a examina ce s-a întâmplat de-a lungul acelor cicluri repetate, oamenii de știință au comparat o pădure naturală adiacentă cu plantații de cauciuc reprezentând trei rotații. Fiecare rotație a fost evaluată atât într-un stadiu timpuriu, între trei și șase ani vechime, cât și într-un stadiu vechi, între 18 și 22 de ani vechime.

Prin urmare, studiul a comparat pădurea cu plantații de cauciuc aflate la prima, a doua și a treia rotație, în loc să analizeze simplu o singură plantație de-a lungul a 75 de ani. Probele de sol au fost prelevate din primii 10 centimetri, unde se găsește o mare parte din biota solului responsabilă pentru procesele pedologice.

Animalele din sol au relevat pierderea biodiversității

Aceștia au examinat macrofauna solului și nematodele ca indicatori ai biodiversității solului. Au fost identificate 30 de grupuri taxonomice de macrofaună și au fost plasate în categorii trofice, incluzând prădători, detritivore, organisme fitofage, omnivore și organisme geofage.

Râmele au fost deosebit de relevante deoarece aparțin grupului geofag și pot influența structura solului și mișcarea apei și a gazelor prin sol.

Nematodele au oferit o altă fereastră către rețeaua trofică a solului. Nematodele bacterivore au fost cel mai abundent grup trofic din studiu, dar numărul acestora a fost cel mai ridicat în pădure și a scăzut în plantațiile vechi de cauciuc.

Același tipar descendent a fost găsit și pentru nematodele omnivore și fitoparazite, precum și pentru abundența totală și bogăția nematodelor. Bogăția nematodelor a continuat să scadă de-a lungul cronosecvenței cauciucului, atingând cel mai scăzut nivel în stadiul vechi al celei de-a treia rotații.

A treia rotație a cauciucului a prezentat cel mai mare declin al solului

Cercetătorii au combinat șapte măsurători ale macrofaunei solului și ale nematodelor într-un indice al calității biodiversității. Acesta a inclus măsurători precum abundența prădătorilor și a grupului râmelor, bogăția macrofaunei și diverse măsurători ale nematodelor. Indicele rezultat a scăzut semnificativ de-a lungul succesiunii plantațiilor de cauciuc și a atins valoarea cea mai mică în a treia rotație.

Bogăția nematodelor a fost identificată drept principalul motor al indicelui biodiversității în acest studiu, fiind urmată de abundența râmelor.

De asemenea, cercetătorii au descoperit că proprietățile chimice ale solului au urmat un tipar în linii generale similar. Fertilitatea solului a scăzut imediat după defrișare și schimbarea utilizării terenului, în timp ce potasiul, magneziul și calciul au scăzut după defrișare și rotații succesive. Studiul a raportat că degradarea solului a fost evidentă în a treia rotație.

Important de menționat este că indicele calității biodiversității nu a arătat o diferență între prima și a doua rotație, însă a fost considerabil redus în cea de-a treia.

Deteriorarea solului s-a acumulat după decenii de cultură a cauciucului

Descoperirile sugerează că daunele asociate monoculturii continue a cauciucului se acumulează în timp, mai degrabă decât să apară doar la înființarea inițială a unei plantații.

Cercetătorii au observat un declin rapid al proprietăților solului și al biodiversității imediat după defrișarea pădurii, urmat de o deteriorare continuă de-a lungul cronosecvenței cauciucului. Aceștia au corelat acest tipar cu modificările habitatului, ale carbonului organic din sol și ale disponibilității de nutrienți în urma conversiei utilizării terenului și a perturbărilor repetate ale plantației.

Deși trei cicluri de plantație a câte 25 de ani însumează aproximativ 75 de ani de producție potențială de cauciuc, cercetătorii au concluzionat că calitatea biodiversității solului s-a deteriorat după a doua rotație, la aproximativ 50 de ani de monocultură continuă a cauciucului.

Aceștia au sugerat că două rotații par să reprezinte perioada maximă pentru monocultura cauciucului în ceea ce privește recuperarea biodiversității solului și au indicat agrosilvicultura sau culturile intercalate drept abordări alternative care ar putea ajuta la menținerea beneficiilor de mediu.