Rusia a lovit cu dronă un cargo în Marea Neagră. Căpitanul vasului a fost ucis, anunță Kievul

1 minut de citit Publicat la 13:15 17 Sep 2026 Modificat la 13:21 17 Sep 2026

Rusia a lovit o navă sub pavilion tanzanian în Marea Neagră și i-a ucis căpitanul, anunță Kievul. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Kievul a anunțat, joi, că Rusia că a lovit cu o dronă o navă de transport care se îndrepta spre un port ucrainean de la Marea Neagră, relatează AFP, citată de Agerpres. În urma atacului, căpitanul vasului a fost ucis, iar alți trei membri ai echipajului au fost răniți, adaugă sursa citată.

РФ атакувала судно під прапором Танзанії в Чорному морі, загинув капітан – урядhttps://t.co/l8FPtmVhRd — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 17, 2026

"O navă sub pavilion tanzanian a fost atacată de o dronă rusească în timp ce se îndrepta spre unul dintre porturile ucrainene. În urma acestui atac, căpitanul navei a fost ucis şi trei alţi membri ai echipajului au fost răniţi", a anunțat autoritatea portuară ucraineană pe Telegram.

Autoritatea a mai precizat că informațiile privind starea navei de transport în urma atacului rusesc sunt încă în curs de stabilire.

"Transmitem condoleanțe familiei căpitanului ucis în atac. Le dorim însănătoșire grabnică celor răniți", a comunicat instituția citată, conform agenției RBC Ucraina.

Oleg Kiper, șeful Administrației Regionale de Stat din Odesa, a confirmat, la rândul său, căpitanului navei, precum și rănirea altor trei membri ai echipajului.

"Atacurile deliberate ale Rusiei asupra porturilor ucrainene și a navelor comerciale civile confirmă încă o dată că statul agresor încalcă flagrant dreptul internațional umanitar, punând în pericol viețile oamenilor și siguranța navigației internaționale", a comunicat acest oficial.

Rusia confirmă că a bombardat o navă la 11 kilometri de portul Odesa

Ministerul Apărării rus a menţionat în raportul său zilnic că a lovit la 11 kilometri în largul portului ucrainean Odesa o navă care, potrivit Moscovei, transporta o încărcătură "destinată aprovizionării forţelor armate ucrainene".

Rusia şi Ucraina și-au intensificat în ultimele luni atacurile cu drone asupra navelor comerciale în Marea Neagră. Cele două ţări aflate în război urmăresc astfel să-i perturbe adversarului exporturile şi să-i provoace pagube economice.

Atacurile ruseşti asupra navelor şi asupra porturilor ucrainene au oprit în mare parte exporturile agricole ale Ucrainei livrate pe cale maritimă. Rusia, la rândul ei, este forţată de atacurile cu drone ucrainene să caute rute alternative pentru propriile exporturi.

Turcia a propus încetarea reciprocă a acestor atacuri, dar ministrul de externe rus Serghei Lavrov a apreciat că o astfel de iniţiativă ar fi "imposibil de supravegheat".