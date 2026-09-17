Reacție furioasă a Turciei, după ce Grecia a anunțat că va instala „Scutul lui Ahile” în marea Egee, împreună cu Israelul

Rachete antiaeriene Hawk din dotarea armatei elene. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, a reluat joi acuzațiile la adresa Greciei privind „militarizarea” insulelor Egee, declarații respinse de autoritățile de la Atena. Ministrul turc de Externe Hakan Fidan, a spus că militarizarea, de către greci, a acestor insule constituie „o amenințare pentru Turcia”, informează publicația elenă Ekhatimerini.

Acuzațiile oficialului turc vin înainte de reluarea planificată a proiectului instalării, cu ajutorul Franței, a unui cablul submarin între Grecia-Cipru și în contextul semnării, de către Atena, a unor contracte militare cu Israelul, care vor duce la amplasarea pe mai multe insule grecești de sisteme de armament israeliene.

Grecia a semnat recent acordul de apărare antiaeriană „Achilles Shield” („Scutul lui Ahile”) cu Israel, iar primele lansatoare de rachete „PULS” sunt așteptate să ajungă în 2027.

Turcia a acuzat astfel Grecia că e folosită drept „un instrument” pentru destabilizarea regiunii. În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Greciei, Panagiotis Giannakoulias, a precizat că aceste acuzații „nu au nicio legătură cu realitatea.”

Giannakoulias a spus că Grecia își asigură, ca orice altă țară, apărarea și securitatea întregului său teritoriu. Acesta a adăugat că apelurile Turciei despre demilitarizarea insulelor grecești din Marea Egee „nu au nicio bază legală în dreptul internațional”.

Mai mult, oficialul grec adăugat că statutul insulelor din estul Mării Egee este clar definit de tratatele internaționale existente și că Grecia, ca stat suveran, are deplin dreptul să ia toate măsurile necesare pentru a-și exercita dreptul inalienabil la autoapărare legitimă.

El a spus, de asemenea, că a numi sistemele defensive de apărare drept o „amenințare” nu este doar nefondat, ci și contradictoriu, având în vedere că Turcia continuă să mențină un casus belli („motiv de război”) în cazul Greciei, în privința exercitării drepturilor suverane legitime (ale Atenei).

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan a spus că Turcia are „o sensibilitate foarte mare” în privința militarizării insulelor din Marea Egee, pe care o consideră o problemă care datează din anii ’60, și a îndemnat Grecia să își îndeplinească obligațiile din tratate „într-un mod mai matur,” în conformitate cu spiritul NATO.