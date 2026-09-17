Kelemen Hunor: Președintele a întrebat dacă susținem un premier tehnocrat. I-am răspuns că depinde de premier și de miniștri

Kelemen Hunor: Președintele a întrebat dacă susținem un premier tehnocrat. I-am răspuns că depinde de premier și de miniștri. FOTO: Antena 3 CNN

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, după consultările de la Palatul Cotroceni, că i-a transmis președintelui Nicușor Dan că Uniunea susține posibilitatea unui premier tehnocrat, însă decizia depinde de persoana desemnată și de miniștrii care vor face parte din viitorul Guvern.

„M-a întrebat președintele dacă aș susține un premier tehnocrat. I-am răspuns. Depinde de premier și de miniștrii care vor fi. Nu ne-a zis nimic de desemnare, momentul desemnării, vom vedea după consultări, nu știu dacă va desemna azi”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat că alegerile anticipate rămân o variantă, însă nu ar trebui să fie prima opțiune.

„Preocuparea noastră e să dăm un guvern stabil, cu drepturi depline. Nu m-am autopropus nici azi, nici colegii nu m-au propus pentru poziția de premier”, a afirmat acesta.

Kelemen Hunor a spus că și un Guvern format din specialiști și funcționari reprezintă una dintre variantele care pot fi luate în calcul.

„Premierul desemnat votat trebuie să aibă capacitatea de a dialoga în Parlament cu partidele. Nu trebuie majoritate conjuncturală, ar ucide bugetul”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor consideră că în acest moment ar putea exista o deschidere mai mare pentru învestirea unui Guvern, însă a pus această evoluție și pe seama presiunii timpului.

Întrebat despre persoanele vehiculate pentru funcția de premier, Kelemen Hunor a afirmat că are o părere bună despre ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. În ceea ce îl privește pe Eugen Tomac, Kelemen Hunor a spus: „Eugen Tomac e om politic angajat mult mai puternic decât Nazare. Nu e problema lui Tomac ca persoană, dar un om care nu a adunat majoritate în iunie, nu știu dacă acum are această posibilitate”.

Întrebat dacă același premier tehnocrat ar putea conduce două guverne minoritare succesive, Kelemen Hunor a spus că o asemenea variantă ar trebui acceptată de principalele partide implicate.

„Nu trebuie să fiu eu de acord, trebuie să fie de acord PNL și PSD. Această variantă s-a discutat în mai și nu am ajuns la o soluție. Nu cred, în acest moment, cunoscând pozițiile partidelor, poți să te întorci în iunie, dar nu e o soluție”, a conchis liderul UDMR.