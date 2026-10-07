Ce înseamnă că "Simion a picat pe interceptări"? Deputatul care a spus asta explică: "A fost înregistrat la el acasă"

Președintele AUR, George Simion. Foto: Agerpres

Senatorul PACE, Ninel Peia, a spus miercuri că George Simion nu a „picat pe interceptări” în dosarul lui Fănel Bogos, ci „acel personaj despre care spune George Simion că l-a sunat să-i spună că există un abuz asupra patronului Vanbet a înregistrat o convorbire la el acasă”. El a afirmat, la Antena 3 CNN, că la întâlnire au fost cinci oameni, inclusiv Simion și Bogos, iar afaceriștii i-au cerut președintelui AUR să intervină pentru schimbarea șefului DSV Vaslui. „I-a trimis la comisia de abuzuri”, a spus Peia.

Apropiatul lui Fănel Bogos i-a cerut lui George Simion să intervină la DSV Vaslui. Peia: „I-a trimis la comisia de abuzuri”

„Cred că nu m-am exprimat eu corect. Nu a picat pe interceptări, ci acel personaj despre care spune domnul președinte George Simion că l-a sunat să-i spună că există un abuz asupra patronului Vanbet a înregistrat o convorbire la el acasă pe data de 08.04.2025. Deci anul trecut, în timpul campaniei electorale și, bineînțeles, la o percheziție informatică s-au descoperit acele înregistrări de la acea întâlnire.

Deci în mai au fost alegerile prezidențiale în care Simion a fost contracandidatul lui Nicușor Dan și au intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale, iar în aprilie, spuneți că cineva a venit și zice George Simion, recunoaște acest lucru, că cineva a venit la mine, da, să încerce să spună că este un abuz în ceea ce îl privește pe Fănel Bogos. Cine este această persoană care, în aprilie anul trecut, în plină campanie electorală, s-a dus la George Simion să-i spună că e o problemă cu omul de afaceri care a ajuns în biroul lui Bolojan?

Știu toate numele personajelor care au participat la acea întâlnire, dar nu pot să le spun. Asta e treaba organelor de cercetare penală”, a spus Ninel Peia, la Antena 3 CNN.

El a adăugat că organele de cercetare penal au transcrierea înregistrărilor și că persoanele respective „sunt din mediul privat, cu legături politice”.

„Păi, organele de cercetare penală ar trebui să știe, nu? Dacă aveți informații, să le spuneți. Normal că organele de cercetare penală au transcrierea acelor înregistrări. Sunt oameni din mediul privat, din mediul cu legături politice. Oameni de afaceri cu legături politice. Întâlnirea respectivă a avut loc la acel domn care spune George Simion că l-a sunat și i-a îndreptat către comisia de abuzuri.

Și știți că așa s-a întâmplat? Că Simion n-a dat curs și că i-a îndreptat spre comisia de abuzuri, cum spune Simion la acea întâlnire?

Da, în înregistrări spune George Simion: «Vă rog să depuneți un memoriu la comisia de abuzuri de la Parlament» Și aceste înregistrări sunt la dosarul în care este vizat omul de afaceri Bogos? Într-un alt dosar, care se corelează cu acel dosar”, explică el.

Mai mult, Peia a adăugat că de față era chiar și Bogos, afirmând că știe aceste lucruri deoarece mai primește plicuri „la ușă”, fără să știe de unde vin.

„Acolo erau cinci oameni de afaceri, inclusiv cu Fănel Bogos și George Simion. S-au dus să-i ceară lui Simion să intervină să-l schimbe pe șeful DSV Vaslui. Da, i-a trimis la comisia de abuzuri.

De unde știți că există aceste înregistrări și că sunt într-un alt dosar? De unde aveți informațiile astea?

„Sunt senator al României, chestorul Senatului, și mai primesc plicuri așa, la ușă sau la birou, fără să știu de unde vin. Le-am găsit și agățate de clanță”, a încheiat el.

Liderul AUR, George Simion, a recunoscut, marți seară, că a fost căutat de cineva din partea omului de afaceri Fănel Bogos, care i-a cerut să intervină în cazul acestuia. Simion neagă însă că ar fi fost surprins în interceptările din dosarul de corupție instrumentat de DNA.

Declarația a fost făcută la TVR 1, în emisiunea „Dezacorduri de pace”, ca reacție la acuzațiile senatorului Ninel Peia.