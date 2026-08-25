Fănel Bogos povestește ce a vorbit cu Ilie Bolojan la Guvern: "Mi-a spus că nu se poate să se întâmple abuzuri asupra fermelor mele"

Omul de afaceri, arestat preventiv pentru șantaj și eliberat ulterior, neagă orice acuzație de mită. Colaj foto: captura video/ Inquam Photos/George Călin

Afaceristul Fănel Bogos a povestit pentru Antena 3 CNN cum a ajuns în biroul premierului Ilie Bolojan, în contextul scandalului de corupție în care secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, a fost pusă marți sub urmărire penală. Bogos susține că a solicitat întâlnirea după ce, timp de doi ani, a reclamat presupuse abuzuri făcute de șeful DSVSA, Mihai Ponea la adresa fermelor sale.

Omul de afaceri, arestat preventiv pentru șantaj și eliberat ulterior, neagă orice acuzație de mită și spune că discuția cu Ilie Bolojan a vizat exclusiv problemele pe care le reclama în relația cu ANSVSA și autoritățile statului.

"Nu este vorba despre nicio șpagă. Eu vă spun că sunt un mare credincios...De doi ani mă plâng la toate autoritățile statului, de la ministrul Agriculturii, la domnul Ciolacu, la domnul Ciucă. La ministrul Agriculturii am fost de trei ori cu abuzurile pe care le face cumătrul meu. Îmi este cumătru domnul Ponea. De doi ani sunt hărțuit și vrea cumătrul meu să mă închidă.

De doi ani de zile sunt la toți politicienii...".

Fostul președinte interimar al organizației PNL, Mihai Barbu, aflat în prezent sub control judiciar în acest caz, a fost primul care ar fi fost dispus să îl asculte în legătură cu problemele reclamate, a mai spus Bogos:

"Primul care m-a primit, fiind venit nou în organizația PNL Vaslui, a fost domnul Barbu, care nu știa despre ce probleme sunt, și a fost singurul om care m-a ascultat. I-am explicat că sunt supus la presiuni. Meseria mea de bază e boier fără „b”, nu sunt... Dar am ajuns locul 3-4 pe țară în industrie".

Ce spune Bogos despre întâlnirea cu Cristina Trăilă

După mai multe discuții cu mihai Barbu, Bogos a ajuns la Palatul Victoria, unde a discutat cu Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului:

"Pe ușa din față a Guvernului am ajuns la doamna Trăilă prima oară. La intrarea principală. Ajungând acolo, știam că de ANSVSA răspunde Cancelaria Premierului. Prima oară m-am dus la Cancelaria Premierului. Doamna Trăilă mi-a spus că nu se poate întâmpla așa ceva în România. Același lucru mi-a spus și premierul. Premierul mi-a spus că nu se poate să fiu cel mai mare producător de ouă din România și să se întâmple abuzurile asupra fermelor mele. Am 40 de ferme în șase județe.

După ce am discutat cu domnul Barbu, după o perioadă de două-trei luni de zile, la insistențele mele, am zis: mă duc și mă culc pe preș la Palatul Victoria, pentru că sunt un producător cu 40 de ferme în șase județe. Nu sunt un găinar de la Vaslui. Meseria mea de bază e boier fără „b”. Pot să fiu și bou fără „b”, adică ou, dar dacă mă tot spargi în cap... mă împuți...

În primul rând, salmonelele amândouă le-am câștigat în instanță. Cumătrul meu este cel mai bogat funcționar public. Are investiții o grămadă, are să îmi dea mie o grămadă de bani. Corupția nu e la Bolojan și la mine...Domnul Barbu venea o dată la două săptămâni în județ, să refacă ce se stricase după plecarea lui Nelu Tătaru, să refacă organizația PNL Vaslui".

Fănel Bogos susține că a ajuns în biroul lui Ilie Bolojan după ce Mihai Barbu i-a prezentat premierului situația sa, iar acesta a vrut să o audă direct de la el. Potrivit afaceristului, întâlnirea a fost organizată la insistențele sale, după ce a reclamat timp de doi ani presupuse abuzuri împotriva fermelor sale.

Cum a ajuns Bogos în biroul lui Bolojan

Bogos spune că l-a așteptat pe Bolojan la Palatul Victoria, în timpul unei ședințe de Guvern, și i-a explicat că este cel mai mare producător de ouă din România și că niciuna dintre sesizările sale către autorități nu a dus la măsuri.

"Am ajuns cu domnul Mihai Barbu ca să îi explic, pentru că Mihai Barbu i-a explicat domnului Bolojan, iar domnul Bolojan nu a crezut. Și atunci m-a chemat pe mine direct. La insistența mea, domnul Barbu mi-a organizat o întâlnire cu domnul Bolojan. Am zis: domnule, nu mai pot suporta.

Am ajuns la Palatul Victoria. M-am dus și am așteptat, că era ședință de Guvern. I-am explicat că sunt cel mai mare producător de ouă și i-am explicat problemele pe care le am, și nu m-a crezut. I-am spus: domnule premier, eu nu am venit să mă plâng. De la Bârlad până la București sunt câmpurile pline de lacrimile mele. Tot politicul din România știe ce se întâmplă cu abuzurile asupra mea, dar nimeni nu ia măsuri".

Bogos a mai povestit că a stat un sfert de oră în biroul lui Bolojan: "El a spus că o să facă adrese către ANSVSA și că o să trimită Corpul de Control al ANSVSA-ului la noi. Îl poți acuza pe Bolojan de orice, dar de mită nu. Eu mor cu crucea în mână dacă Bolojan a luat un leu sau am discutat vreodată de un leu. În tot acest dosar nu s-a discutat de niciun leu".

Întrebat în schimbul a ce a deschis ușa la Bolojan președintele PNL Vaslui, omul de afaceri a spus:

"În schimbul a nimic, doar ca să ajute industria, să ajute economia. Nu am dat nimic".

Ce spune Bogos despre stenogramele DNA

Despre stenogramele DNA, Bogos a precizat că numele său a fost invocat după o petrecere:

"După o petrecere, am spus că mă duc la Bolojan. Într-o săptămână, două, trei am spus că mă duc la Bolojan, dorm pe preșul dumnealui, să mă primească! După petrecerea aia, cei trei plecați de la petrecere au vorbit între ei, nu cu mine. Și-au dat cu părerea. Domnul Anisiei este un hazardist.

Niciodată nu am finanțat niciun partid, pe nimeni. Domnul Barbu mi-a spus că ar fi bine să fiu...”

"Justiția va face lumină clară. Dacă, eu Bolojan, Trăilă și cu domnul Barbu suntem vinovați cer pedeapsă de zece ori. Am botezat 134 de copii și am cununat 50 de perechi. Am făcut biserică", a mai spus Bogos.

Cum a apărut numele premierului în scandalul de corupție

În luna noiemrie, Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut pentru instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată. Omul de afaceri este acuzat că la una dintre fermele de pui pe care le administrează acesta în judeţul Vaslui a apărut un focar de salmoneloză, din cauza încălcării normelor sanitar-veterinare.

Bogos a depus dosar pentru obţinerea de despăgubiri, susţinând că incidentul nu a survenit din culpa firmei, însă DSVSA Vaslui a respins dosarul şi a aplicat sancţiuni. În aceste condiţii, Fănel Bogos ar fi intervenit la diferite persoane pentru a fi retrase sancţiunile, dar şi pentru determina schimbarea din funcţie a directorului DSVSA Vaslui.

Conform documentelor din anchetă, Bogos ar fi apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane apropiate.

Se presupune că acesta vindea pui cu salmonella, motiv pentru care a fost amendat de DSV. Pentru că nu mai putea recupera subvenția de la stat, ar fi făcut intervenții prin diverse persoane pentru schimbarea șefului DSV Vaslui.

Patronul fermei a încercat să obțină sprijin de la conducerea Consiliului Județean Vaslui și de la alți politicieni, însă ar fi găsit sprijin doar de la șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, care i-ar fi aranjat întâlniri la București.

În interceptările și declarațiile redate de procurori, Bogos afirmă că urma să aibă, prin intermediul lui Mihai Barbu – lider PNL Vaslui și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, pentru a-i prezenta situația.

Ce spun procurorii DNA

Scopul acestei întâlniri ar fi fost de a obține înlocuirea din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, și numirea unei persoane care să promoveze interesele financiare ale companiei sale, SC VANBET SRL.

„Marți m-a chemat.. marți...marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea...auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur”, se arată în stenogramele din dosar, consultate de Antena 3 CNN.

Procurorii notează însă că nu există elemente care să indice o implicare directă a premierului în faptele cercetate, discuțiile fiind relatate doar de către Bogos în convorbirile interceptate.

Potrivit unui punct de vedere transmis atunci pentru Antena 3 CNN, Ilie Bolojan a spus că „nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe” și admite că a existat o discuție cu acesta la Guvern.

„Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri. Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa. Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare.”