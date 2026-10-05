Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat de Nicușor Dan

1 minut de citit Publicat la 22:23 05 Oct 2026 Modificat la 22:23 05 Oct 2026

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, luni seara, pe Luca Niculescu drept candidat de premier. Sursă foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, luni, 5 octombrie 2026, pe Luca Niculescu, în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.

Aceasta este cea de-a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la 5 mai.

Luca Niculescu, de profesie jurnalist

Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971, la București.

A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995) și este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996), potrivit datelor biografice publicate pe site-ul www.mae.ro, citate de Agerpres.

A fost jurnalist între anii 1992 și 2016, specializat pe probleme de politică externă: redactor-șef al postului de radio RFI România, realizator de emisiuni la televiziuni precum: Money Channel, TVR 1, Digi24, corespondent permanent în România pentru mass-media din Franța (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération). Timp de cinci ani, a avut o rubrică săptămânală în Dilema Veche.

În perioada 2016-2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra.

Din această funcție, a reprezentat România în relația cu organizațiile internaționale care au sediul la Paris, în special Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Organizația Internațională a Francofoniei (OIF).

A fost președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între anii 2019 și 2022.

În septembrie 2022, a fost numit Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la OCDE.

De-a lungul carierei, a primit numeroase distincții, printre care: Premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show (2008 și 2011); „Jurnalistul European al Anului”, premiu decernat de Institutul European din România (2010); „Medalia pentru Loialitate”, decernată de Casa Regală a României (2012); Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, decernat de Președintele României postului RFI România (2015); Ordinul Artelor și Literelor, în grad de Comandor, decernat de Ministerul Francez al Culturii (2019); Crucea Regală a României, conferită de Majestatea Sa Custodele Coroanei (2022); Legiunea de onoare în grad de Comandor, conferită de Președintele Republicii franceze (2023).