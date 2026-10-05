Prima declarație a premierului desemnat, Luca Niculescu: „Nu pot promite miracole”

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu candidat pentru funcţia de premier. Sursă foto: Hepta

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, luni, că acceptă această responsabilitate cu deplina conştiinţă a dificultăţii momentului. El a precizat că nu promite miracole, „ci seriozitate în folosirea banului public”.

„Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică, într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil.

Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist, iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile Guvernului și echipa cu care le vom pune în practică.

Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii.

Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii.

Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție. Și am încredere că o putem avea, pentru că există un exemplu recent pe care l-a citit și domnul președinte, care arată că atunci când dorim ceva cu adevărat, atunci, ei bine, putem reuși. În ultimii patru ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun.

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, iar astăzi România este practic prima dintre cele opt țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație, care este clubul democrațiilor dezvoltate ale lumii.

Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii, oameni cu apartenențe politice diferite au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea puțini oameni sau sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte.

Este momentul să construim”, a declarat Luca Niculescu.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, luni seara, pe Luca Niculescu drept candidat de premier. Acesta a spus că Luca Niculescu are libertatea să decidă dacă guvernul va fi tehnocrat sau politic.