Cristina Trăilă, audiată la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos, în care apare și numele lui Bolojan. Surse: Are calitate de suspect

Cristina Trăilă, audiată la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. FOTO INQUAM PHOTOS - George Călin

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată marți la DNA Iași. Surse au declarat că a dat declarații în dosarul fermierului Fănel Bogos.

Dosarul a fost deschis de fosta șefă DNA Iași, Cristina Chiriac, numită de către președintele Nicușor Dan procuror general al României.

Din primele informații, Trăilă are calitate de suspect, pentru complicitate la o infracțiune asimilată celor de corupție.

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că Trăilă ar fi avut mai multe întâlniri cu șeful ANSVSA în care ar fi încercat să-l determine să îl schimbe pe șeful DSV Iași. De asemenea, ar fi fost implicată activ în realizarea întâlnirii între Fănel Bogos și Ilie Bolojan.

Fănel Bogos a fost arestat peventiv, în 2025, pentru că ar fi dat sume mari de bani (sute de mii de euro) pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, Mihai Ponea.

Bogos voia să scape de șeful DSV Vaslui pentru că nu îi aprobase un dosar de despăgubire de 13 milioane de lei după ce a fost descoperit un focar de salmoneloză la una dintre fermele lui de găini ouătoare din Vaslui, susțin procurorii.

Directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, a dispus neutralizarea a peste 230.000 de păsări și a refuzat să aprobe dosarul de despăgubire, găsindu-i o culpă lui Bogos pentru focarul de salmoneloză.

Ulterior, au apărut informații că omul de afaceri Fănel Bogos, acuzat de șantaj și trafic de influență, a ajuns în biroul premierului, încercând să obțină schimbarea lui Ponea. În același dosar este vizat și Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui, cel care l-a adus pe Bogos la discuția cu prim-ministrul.

Ilie Bolojan a explicat într-un interviu că s-a întâlnit cu omul de afaceri după ce președintele PNL Vaslui i-a solicitat o audiență: “Mi-a spus că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică, el fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui (…). Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obișnuită, a fost o programare, care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai știu exact”, a declarat Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, „a fost o întâlnire, probabil, în jur de 15 minute”, în care „nu s-a întâmplat absolut nimic”: „Ne-am dat mâna, și a plecat mai departe”.

În acest context, Secretariatul General al Guvernului a anunţat că a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), platformă obligatorie la nivelul Executivului.