„Am mers cu domnu Bogos la Guvern”. Șeful PNL Vaslui spune de ce l-a dus pe omul de afaceri reținut de DNA în biroul lui Bolojan

3 minute de citit Publicat la 15:32 06 Noi 2025 Modificat la 15:32 06 Noi 2025

Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui. Foto: INQUAM Photos/Pană Tudor

Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 CNN despre întâlnirea pe care a intermediat-o în biroului premierului, între Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos, reținut de DNA pentru cumpărare de influență și șantaj. Barbu spune că discuția din biroul lui Bolojan a fost una politică, prezentându-l pe Bogos ca pe un posibil viitor candidat din partea PNL. „Am zis că e o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică pentru viitor”, spune Barbu. Între timp, Mihai Barbu a ajuns la DNA Iași unde este audiat de procurori în dosarul lui Fănel Bogos.

„Domnul Bogos este un om de afaceri din județul Vaslui pe care eu l-am cunoscut ca om de afaceri. M-am uitat pe internet și am vazut cifrele de afaceri și am zis că e o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică pentru viitor.

Am vrut să am cu domnul președinte o discuție politică. Să îi prezint o persoană care ar putea fi evaluată mai târziu pentru o candidatură. Am mers cu domnul Bogos la Guvern.

Am vorbit la Cabinet și am așteptat să îmi spună când are o fereastră pentru a mă putea primi”, spune Barbu.

Întrebat cu dacă a vorbit direct cu Ilie Bolojan pentru a aranja întâlnirea, Barbu a negat.

„Nu l-am sunat pe el. Am vorbit la cabinet. E complicat să discut cu dumnealui, mai ales că dumnealui obișnuiește să nu vorbească la telefon să nu scrie mesaje și atunci...e greu.

Premierul a ascultat, așa procedează dumnealui, își face o părere, mai departe nu am mai discutat pe acest subiect.

Noi am făcut o evaluare pe oamenii care au notorietate în Vaslui și nu am hotărât pentru ce anume candidatură. Că e la nivel județean sau nu, nu am hotărât.

15 minute a durat discuția.

Nu a fost o discuție despre salmonella. Eu l-am prezentat pe el ca om de afaceri și el și-a prezentat compania. Premierul a luat act.

Întrebat despre mita de 1,5 milioane de euro pentru intermedierea unor intrări astfel încât Fănel Bogos să își atingă obiectivul de a-l schimba pe șeful DSVSA Vaslui, Barbu spune: „În niciun caz cu mine nu a fost vreo discuție vreodată. Eu sunt convins că premierul mă cunoaște foarte bine și știe că asemenea lucruri nu le fac niciodată.”

Fănel Bogos, anchetat într-un dosar DNA care vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii, a fost reţinut pentru 24 de ore pentru cumpărare de influenţă şi şantaj.

Complicele său, Mihail Aniţei, care spunea că are influenţe la "omul care l-a pus pe Nicuşor Preşedinte", a fost şi el reţinut.

Din materialul probator rezultă că Aniței a inițiat și coordonat un sistem relațional de influență, pretinzând că deține conexiuni directe cu înalți funcționari publici, membri ai Guvernului României și ai Administrației Prezidențiale. Acesta i-ar fi promis lui Bogos sprijin pentru obținerea demiterii lui Mihai Ponea din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui, anularea măsurilor coercitive luate împotriva SC VANBET SRL și aprobarea dosarelor de despăgubire.

În schimb, Bogos ar fi urmat să plătească sume semnificative de bani cuprinse între 200.000 de mii și 500.000 de mii de euro și să finanțeze proiectul farmaceutic promovat de Aniței Mihail. Totodată numita cu Matacă Veronica Oița a fost angajată la societatea administrată de Bogos Fănel în calitate de manager.

„Întâlnirea a fost la Guvern și a durat 15 minute”. Ce spune Dogioiu despre discuția lui Bolojan cu omul de afaceri reținut de DNA

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a oferit, joi, explicații suplimentare despre întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui, a solicitat o audiență la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan. A venit însoțit de domnul Bogos. Motivul invocat - discuții politice, de organizare la nivelul filialei.

Discuția a durat 15 minute, nu 4 ore. Nu s-a ieșit din nicio ședință de guvern, nu există ieșirea din ședința de guvern. Eu personal nu știu de vreo întâlnire a premierului care să fi durat 4 ore.

După 15 minute, discuția s-a încheiat. Domnul prim-ministru nu are cunoștință de nicio sumă solicitată pentru audiențe și a atras atenția că asta reprezintă o faptă prevăzută de lege.

Cu siguranță nu știa că e o persoană cu probleme. Domnul prim-ministru e deschis să discute cu oameni de afaceri care au diverse chestiuni de discutat.

Evident nu i-a promis nimic acestui domn. Nu știu ce i s-a cerut premierului, dar vedem că nu s-a întâmplat absolut nimic”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului.

De asemenea, Dogioiu a precizat că aceasta a fost singura întâlnire între omul de afaceri și premier.