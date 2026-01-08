Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de numire a noului Procuror General şi a şefilor de la DNA şi DIICOT

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Foto: Hepta

Ministerul Justiţiei a anunţat, joi, că a declanşat procedura de numire a noului Procuror General și a șefilor de la DNA și DIICOT. Selecția procurorilor va avea loc în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026, în vederea formulării de către Ministrul Justiției, Radu Marinescu, către Președintele României, Nicușor Dan, a propunerilor de numire la șefia marilor parchete.

"Anunț privind declanșarea procedurii de selecție a procurorilor în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și procurori-şefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție şi procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)", a transmis Ministerul Justiţiei, care a publicat şi:

- Calendar estimativ al activităților de organizare și desfășurare a procedurii de selecție a procurorilor în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de conducere de procuror de rang înalt cuprinse în anunț

- Modul de desfășurare a procedurii de selecție a procurorilor în vederea formulării propunerilor de numire în funcțiile de conducere de procuror de rang înalt cuprinse în anunț, precum și a numirii în aceste funcții

- Criteriile de evaluare utilizate în cadrul interviului susținut în procedura de selecție a procurorilor în vederea formulării propunerilor de numire în funcțiile de conducere de procuror.

Posturile cele mai importante care urmează să fie ocupate

Procurorul General al României . Această funcţie va fi vacantă începând cu 31 martie 2026

. Această funcţie va fi vacantă începând cu 31 martie 2026 Adjunct al procurorului general. Funcţie vacantă începând cu 29 iunie 2026

Funcţie vacantă începând cu 29 iunie 2026 Procurorul șef al DNA , post vacant începând cu data de 31 martie 2026

, post vacant începând cu data de 31 martie 2026 Procuror șef al DIICOT, funcţie vacantă începând cu data de 14 aprilie 2026

Condiţiile de participare la selecţie

Pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul prezentei proceduri de selecţie procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător.

Conform prevederilor art. 144 alin. (1) raportate la prevederile art. 128 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, vechimea de 15 ani trebuie să fie îndeplinită până la data corespunzătoare ultimei zile inclusiv a termenului de înscriere la procedura de selecţie.

Potrivit prevederilor art. 294 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2025 privind unele măsuri temporare în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea unor acte normative, până la data de 31 decembrie 2026, în calculul vechimilor prevăzute de Legea nr. 303/2022 se ia în considerare perioada cât judecătorul sau procurorul a avut calitatea de auditor de justiţie.

Calendarul procedurii de selecţie

După verificarea participanţilor la selecţie sub aspectul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 144 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 303/2022 şi al depunerii înscrisurilor prevăzute la art. 145 alin. (3) din acelaşi act normativ, lista procurorilor participanţi la selecţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi programarea interviurilor se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, până la data de 16.02.2026.

În perioada 23.02.2026 – 26.02.2026, procurorii participanţi la selecţie vor susţine, în faţa ministrului justiţiei şi a comisiei de interviu, la sediul Ministerului Justiţiei din Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, cod poştal 050741, un interviu constând în:

susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează;

verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare ale candidatului;

evaluarea aspectelor legate de modul în care candidatul se raportează la valorile profesiei şi ale funcţiei pentru care candidează.

Rezultatele selecţiei se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, la data de 02.03.2026