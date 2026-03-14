Cine sunt cei doi bărbați misterioși care administrează averea de sute de milioane de dolari și documentele secrete ale lui Epstein

Contabilul Richard Kahn și avocatul de lungă durată al finanțistului, Darren Indyke, sunt în prezent executori ai averii. Foto: Getty Images

La percheziția din iulie 2019 în reședința din New York a controversatului Jeffrey Epstein, agenții FBI au descoperit într-un seif diamante, teancuri de bani, pașapoarte, hard-diskuri și alte documente. Din cauza unei probleme cu mandatul de percheziție, agenții nu au putut lua imediat obiectele, scrie BBC.

Când au revenit cu un mandat nou, seiful fusese deja golit. Potrivit documentelor FBI, contabilul lui Epstein, Richard Kahn, ar fi cerut angajaților din vilă să împacheteze conținutul seifului în două valize și să le ducă la locuința sa.

Ulterior, după discuții cu autoritățile, Kahn a predat valizele anchetatorilor, însă nu a vrut ca agenții să vină personal la casa sa și nici nu a spus cine i-ar fi cerut să ridice obiectele.

Cei doi oameni care controlează averea lui Epstein

Contabilul Richard Kahn și avocatul de lungă durată al finanțistului, Darren Indyke, sunt în prezent executori ai averii lui Epstein. Ei administrează patrimoniul și documentele rămase după moartea acestuia.

Cei doi au primit acest rol în august 2019, cu doar două zile înainte ca Epstein să moară în închisoare, unde era deținut în așteptarea procesului pentru trafic sexual de minori. În testament, averea sa a fost transferată într-un fond administrat de cei doi colaboratori apropiați.

Valoarea patrimoniului nu este clară, însă la momentul morții a fost estimată la aproximativ 635 de milioane de dolari.

Audieri în Congres

În cadrul anchetei privind rețeaua lui Epstein, Comisia pentru Supraveghere și Responsabilitate a Camerei Reprezentanților din cadrul Congresului SUA i-a citat pe cei doi pentru a depune mărturie.

Comitetul investighează modul în care Epstein și-a gestionat averea și dacă alte persoane au avut un rol în activitățile sale ilegale. Avocatul lui Indyke a declarat că cei doi intenționează să coopereze și să clarifice faptul că nu au fost implicați în infracțiunile finanțistului.

Suspiciuni privind gestionarea banilor

Documente din procese civile susțin că Indyke și Kahn aveau autoritatea de a semna tranzacții pentru aproape toate conturile lui Epstein și că ar fi administrat numeroase companii ale acestuia.

Unele dintre aceste firme ar fi fost folosite pentru a plăti femei sau intermediari implicați în recrutarea victimelor, potrivit unor acuzații din dosarele depuse în instanță. Avocații celor doi resping aceste afirmații și susțin că firmele aveau activități legale.

În perioada 2011–2019, documente judiciare arată că Indyke ar fi primit aproximativ 16 milioane de dolari, iar Kahn aproximativ 10 milioane de dolari din partea lui Epstein și a companiilor sale, sub formă de plăți sau împrumuturi.

Despăgubiri pentru victime

După moartea lui Epstein, executorii averii au aprobat crearea Jeffrey Epstein Victim Compensation Program, un program care a permis victimelor să solicite despăgubiri.

Potrivit documentelor judiciare, 136 de femei au primit în total aproximativ 121 de milioane de dolari din averea lui Epstein, iar alte zeci de cereri au fost soluționate ulterior.

Totuși, unele victime consideră că Indyke și Kahn ar trebui să ofere explicații suplimentare despre rolul lor în gestionarea finanțelor lui Epstein și despre ce știau privind activitățile acestuia.

Ambii bărbați neagă orice implicare în infracțiuni și subliniază că niciun tribunal nu a stabilit că ar fi comis ilegalități. Anchetele și audierile din Congres ar putea însă aduce noi informații despre modul în care finanțistul și-a administrat averea și rețeaua de afaceri.