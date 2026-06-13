Trump anunță uciderea șefului "uneia dintre cele mai sângeroase grupări teroriste" și publică o imagine cu un acoperiș care sare în aer

4 minute de citit Publicat la 09:40 13 Iun 2026 Modificat la 09:40 13 Iun 2026

Anunțul lui Trump privind eliminarea șefului Tren de Aragua e însoțită de un clip cu un acoperiș verde care sare în aer. Sursă foto: Pete Hegseth @ X

Unul dintre principalii lideri ai Tren de Aragua, și organizație desemnată drept teroristă de către Statele Unite, a fost ucis într-o lovitură militară americană, a anunțat președintele Donald Trump, citat de CNN.

Hector Rusthenford Guerrero Flores, cunoscut sub numele de "Niño Guerrero", a fost ucis într-o "lovitură rapidă și distrugătoare", a precizat liderul de la Casa Albă, care a menționat că operațiunea a fost coordonată îndeaproape cu guvernul din Venezuela.

Mesajul lui Trump este însoțit de un videoclip care arată o clădire cu acoperiș verde dispărând într-un nor uriaș de fum provocat de o explozie masivă.

"La ordinul meu, Comandamentul Sudic al Statelor Unite a lansat un atac cinetic rapid și letal pentru a-l executa pe Niño Guerrero, infamul lider al Tren de Aragua, una dintre cele mai sângeroase organizații teroriste de pe Pământ.

Înainte de a mă întoarce în funcție, Joe Biden a deschis granița noastră de sud către milioane de criminali și a permis acestei armate străine să violeze, să mutileze și să ucidă cetățeni americani, bucurându-se impunitate totală. În timpul campaniei mele electorale, am promis că îi voi expulza pe acești monștri din țara noastră și voi face dreptate familiilor celor pe care i-au măcelărit (...)

La începutul mandatului, mi-am ținut promisiunea de a desemna Tren de Aragua drept organizație teroristă străină, de a deporta mii de criminali malefici și de a purta un război împotriva cartelurilor, care duc de mult timp războiul lor împotriva cetățenilor noștri, în timp ce liderii slabi au lăsat America neajutorată și în defensivă.

Această acțiune a fost coordonată îndeaproape cu prietenii noștri din Venezuela, cu care colaborăm foarte bine. Drept urmare, teroriștii Tren de Aragua nu mai au un refugiu sigur în Venezuela sau în altă parte și, sub conducerea mea, îi vom găsi pe acești criminali și baroni ai drogurilor oricând, oriunde și îi vom trimite în adâncurile iadului, unde le este locul", spune mesajul postat de liderul republican.

SUA mulțumesc Venezuelei pentru colaborarea în eliminarea liderului Tren de Aragua

Lovitura a fost efectuată la începutul acestei săptămâni, în colaborare cu forțele de securitate venezuelene, a anunțat, la rândul său, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, într-o postare pe X.

Comandantul Comandamentului Sud al SUA, generalul Francis Donovan, a transmis într-un comunicat:

"Ne exprimăm recunoștința față de forțele de securitate venezuelene pentru sprijinul acordat operațiunii comune de succes împotriva unei baze a Tren de Aragua, care a dus la moartea liderului acestei organizații narco-teroriste."

În decembrie, Procuratura Federală a Districtului Sudic din New York l-a pus sub acuzare pe Niño Guerrero pentru că ar fi ordonat, supervizat și facilitat acte de terorism pe teritoriul Statelor Unite.

La acel moment, procurorul federal Jay Clayton l-a descris pe Guerrero drept "creierul transformării Tren de Aragua dintr-o bandă formată în închisorile venezuelene într-o organizație teroristă transnațională".

Guvernul american a oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru informații care ar fi dus la capturarea sa.

Între timp, Clayton a fost nominalizat de Trump pentru funcția de director al Serviciului Național de Informații, amintește CNN.

Fratele lui Guerrero fusese arestat în martie 2024 în Spania pentru presupusa sa implicare în acte de terorism, trafic de persoane, trafic de arme, șantaj, spălare de bani și asociere infracțională.

Arestarea sa a permis autorităților spaniole să identifice și să destructureze prima presupusă celulă a Tren de Aragua din țară.

Cum a crescut Tren de Aragua și care ar fi amploarea activităților sale în SUA

Gruparea criminală a luat naștere într-o închisoare din Venezuela și s-a extins treptat atât spre nord, cât și spre sud în ultimii ani.

În prezent, Tren de Aragua operează și în Statele Unite.

Amploarea exactă a operațiunilor sale rămâne necunoscută.

Deși gruparea s-a concentrat în principal pe traficul de persoane și alte infracțiuni care vizează migranții, ea a fost asociată și cu șantajul, răpirile, spălarea de bani și contrabanda cu droguri, potrivit Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Timp de ani de zile, Tren de Aragua a terorizat nu doar Venezuela, ci și țări precum Bolivia, Columbia, Chile și Peru.

Grupul și-a adoptat actuala denumire între 2013 și 2015, însă activitățile sale sunt mai vechi, potrivit unui raport al organizației Transparency Venezuela.

Una dintre provocările cu care se confruntă autoritățile este stabilirea numărului de membri ai Tren de Aragua aflați deja pe teritoriul Statelor Unite.

Insight Crime, un centru de analiză dedicat criminalității organizate, comenta într-un raport din octombrie 2025 că "reputația Tren de Aragua pare să fi crescut mai rapid decât prezența sa efectivă în Statele Unite"

La începutul celui de-al doilea mandat al său, Trump a desemnat Tren de Aragua drept organizație teroristă.

SUA au expluzat sute de persoane, acuzate că ar face parte din Tren de Aragua

În luna martie a anului trecut, administrația sa a stârnit controverse după ce a deportat peste 200 de persoane, acuzate că ar fi membre ale Tren de Aragua, către o notorie închisoare de maximă securitate din El Salvador.

Oficialii SUA au prezentat însă puține dovezi privind apartenența deportaților la grupare, iar mulți dintre aceștia au negat orice legătură cu organizația.

Începând din jurul lunii septembrie a anului trecut, Departamentul american al Apărării a început să vizeze ambarcațiuni suspectate că transportă droguri în zona Caraibelor și a Pacificului de Est.

Peste 200 de persoane au fost ucise în loviturile efectuate asupra acestor ambarcațiuni.

Administrația Trump nu a prezentat public dovezi privind existența narcoticelor la bordul navelor atacate și nici privind afilierea acestora la carteluri ale drogurilor.

De asemenea, CIA a efectuat în decembrie anul trecut o lovitură cu dronă asupra unei facilități portuare de pe coasta Venezuelei, despre care se credea că era utilizată de Tren de Aragua pentru depozitarea stupefiantelor și transferul acestora pe ambarcațiuni destinate transportului.

În ianuarie, președintele Trump a ordonat o operațiune militară în Venezuela care a dus la capturarea președintelui de atunci, Nicolás Maduro.

Acesta a fost transferat în custodia autorităților americane. Maduro s-a declarat nevinovat în fața acuzațiilor, care includ conspirație în vederea desfășurării de activități narco-teroriste, conspirație pentru importul de cocaină și deținere de arme și explozivi.