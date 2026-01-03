Ce se știe până acum și ce nu se știe despre atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro

Publicat la 15:36 03 Ian 2026

Statele Unite au "efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei" sâmbătă şi preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi. FOTO: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că Statele Unite au "efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei" sâmbătă şi a declarat că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară. Declarația a venit după ce în Caracas s-au auzit după ora 1 noaptea mai multe explozii. Donald Trump va susține o conferință de presă la ora 11.00 (18.00 ora României - n.r.) în care va da detalii despre atacul din Venezuela.

Ce știm până acum

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că fostul lider venezuelean, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, se vor confrunta cu acuzații penale în urma unui rechizitoriu la New York. Bondi a precizat într-o postare pe rețelele sociale că cei doi „se vor confrunta în curând cu mânia justiției americane pe pământ american, în instanțele americane”.

Într-o declarație pe postul X, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Maduro este „pus sub acuzare pentru trafic de droguri în Statele Unite”. Senatorul republican american Mike Lee a declarat sâmbătă că Rubio i-a spus că „nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela acum, când Maduro se află în custodia SUA”.

Anterior, Donald Trump a postat pe platforma sa Truth Social că SUA l-au „capturat” pe dictatorul Venezuelei, Maduro, și pe soția sa și i-au scos din țară, după un atac noaptea asupra Caracasului și a regiunii înconjurătoare.

Guvernul Venezuelei a acuzat SUA de lansarea unei serii de atacuri împotriva unor ținte civile și militare în țara sud-americană, după ce exploziile au zguduit capitala Caracas.

Într-o declarație, guvernul Venezuelei a îndemnat cetățenii să se mobilizeze împotriva atacului și a acuzat că Washingtonul riscă să arunce America Latină în haos printr-un act „extrem de grav” de „agresiune militară”. „Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”, a adăugat acesta.

Explozii s-au auzit în Caracas în primele ore ale zilei de sâmbătă. Martorii au spus că se auzeu zgomote de avioane zburând la joasă altitudine. În declarația sa, guvernul Venezuelei a confirmat că orașul a fost atacat, precum și alte trei state: Miranda, La Guaira și Aragua .

Venezuela a acuzat SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor țării, în special asupra petrolului și mineralelor. Țara a cerut comunității internaționale să denunțe ceea ce a numit o încălcare flagrantă a dreptului internațional, care pune în pericol milioane de vieți.

În primele ore ale zilei de sâmbătă, președintele Columbiei vecine, Gustavo Petro, a cerut o întâlnire de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, declarând pe rețelele de socializare că Venezuela a fost atacată.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a reacționat la acțiunea militară a lui Donald Trump în Venezuela spunând: „Regatul Unit nu a fost implicat în niciun fel în această operațiune”. El a adăugat că „toți ar trebui să respectăm dreptul internațional”.

Rusia a cerut clarificări „imediate” cu privire la circumstanțele capturării lui Maduro în timpul unui atac ordonat de Trump. Anterior, vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că SUA trebuie să ofere „dovezi că Maduro este în viață”.

Ce nu știm:

Unde se află președintele Maduro și soția sa

Dacă există decese sau victime cauzate de greve

Amploarea oricăror pagube aduse unor părți din Venezuela în urma atacului

Câte atacuri au avut loc și locațiile lor

Mai multe detalii despre motivul pentru care Trump a decis să ia această măsură. Președintele american va susține o conferiță de presă la ora 11.00 (ora 18.00 ora României – n.r.).