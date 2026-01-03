Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie

Liderul din Panama, Manuel Noriega. Sursa foto: Profimedia

Atacul pe care SUA l-au lansat, sâmbătă, în Venezuela, unde au lovit obiective militare din capitala Caracas şi l-au arestat pe preşedintele Nicolas Maduro, a amintit de invazia americanilor în Panama, din 1989, când l-au înlăturat de la putere pe liderul militar Manuel Noriega. Acuzaţiile aduse de Washington celor doi conducători sunt similare. Americanii l-au acuzat pe Maduro că ar conduce un „narco-stat” şi că a fraudat alegerile, în timp ce Noriega a fost judecat şi condamnat pentru trafic de droguri, șantaj și spălare de bani, conform BBC.

Invazia din 1989 în Panama a avut loc pe mare, aer și uscat. Mii de soldați americani au năvălit asupra Panama, încercând să-l detroneze pe liderul său de facto și să-l aducă la Miami pentru a se confrunta cu acuzații legate de droguri. Era 20 decembrie 1989, iar relația dintre generalul Manuel Noriega și SUA se deteriorase foarte mult.

Operaţiunea Just Cause

Într-un discurs adresat națiunii, președintele de atunci, George H. W. Bush, a declarat că a ordonat trimiterea de forțe militare în Panama pentru a „proteja viețile cetățenilor americani” și a-l aduce pe Noriega „în fața justiției”.

Anunțul a venit la câteva zile după ce forțele panameze au ucis un militar american. La acea vreme, Noriega se confrunta și cu o inculpare din partea SUA pentru trafic de droguri, precum și cu acuzații că a trucat alegerile din 1989.

Operațiunea Just Cause, așa cum a fost denumită de SUA, a văzut peste 20.000 de soldați americani invadând țara și preluând controlul asupra unor instalații militare cheie.

Oficial, 514 soldați și civili panamezi au fost uciși în invazie, dar unele grupuri locale spun că numărul real este mai aproape de 1.000. Douăzeci și trei de militari americani au murit. Invazia a transformat orașul Panama într-un câmp de luptă.

Noriega s-a refugiat în misiunea diplomatică a Vaticanului. Trupele au stat afară în perioada Crăciunului și au pus muzică rock asurzitoare pentru a-l determina să plece, într-un act de război psihologic. Printre cele interpretate s-au numărat melodii de la The Clash, Van Halen și U2.

Noriega a murit în 2017

Noriega s-a predat pe 3 ianuarie 1990, după ce a petrecut 11 zile la ambasadă. Apoi a fost transportat cu avionul la Miami de către oficiali ai Administrației Antidrog din SUA pentru a fi judecat și, în cele din urmă, a fost găsit vinovat de trafic de droguri și spălare de bani.

Noriega și-a petrecut restul vieții în arest - mai întâi în SUA, apoi în Franța și în cele din urmă în arest la domiciliu în Panama. A murit în 2017, la vârsta de 83 de ani, în urma complicațiilor unei operații de extirpare a unei tumori cerebrale.