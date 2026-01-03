Alertă în capitala Venezuelei. Cel puțin șapte explozii au fost în Caracas, lângă o bază militară. Avioane zboară la joasă altitudine

Publicat acum 18 minute

O echipă CNN a văzut mai multe explozii sâmbătă dimineața în Caracas și a raportat că unele zone ale orașului erau fără electricitate. Prima explozie a fost înregistrată în jurul orei 1:50 dimineața, ora locală (0:50aET).

„Una a fost atât de puternică, încât s-a cutremurat geamul după ea”, a declarat corespondentul CNNE, Osmary Hernandez.

Mai multe zone ale orașului au rămas fără curent electric, iar jurnaliștii CNN din capitala Venezuelei au putut auzi sunete de avioane după explozii.

Nu se știe care e cauza exploziilor.

Un videoclip obținut și verificat de CNN arăta nori de fum care se ridică, unul dintre ei având la bază o lumină portocalie.

Apoi, pentru scurt timp se vede o străfulgerare într-o altă locație, urmată de un sunet surd și bubuitor.

Publicațiile de știri venezuelene Efecto Cocuyo și Tal Cual Digital au raportat că explozii s-au auzit și în statul La Guaira, la nord de Caracas și pe coasta țării, precum și la Higuerote, un oraș de pe coasta statului Miranda.

CNN a contactat Casa Albă, Departamentul de Stat și Pentagonul pentru comentarii.