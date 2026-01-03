Alertă în capitala Venezuelei. Cel puțin șapte explozii au fost în Caracas, lângă o bază militară. Avioane zboară la joasă altitudine

CBS: Administrația Trump știe despre explozii și aeronavele deasupra CaracasuluiPublicat acum 12 minute
Oficialii administrației Trump sunt la curent cu rapoartele despre explozii și aeronave deasupra capitalei Venezuelei, Caracas, sâmbătă dimineața devreme, au declarat surse pentru CBS News.
Casa Albă nu a făcut niciun comentariu.
Președintele columbian Gustavo Petro a transmis într-o postare pe rețelele sociale că cineva „bombardează Caracas în acest moment”, fără a preciza cine.
„Atenție, au atacat Venezuela bombardând cu rachete”, a spus el, cerând o reuniune a Națiunilor Unite.
CNN: Prima explozie a fost înregistrată în jurul orei 1:50Publicat acum 18 minute
O echipă CNN a văzut mai multe explozii sâmbătă dimineața în Caracas și a raportat că unele zone ale orașului erau fără electricitate. Prima explozie a fost înregistrată în jurul orei 1:50 dimineața, ora locală (0:50aET).
„Una a fost atât de puternică, încât s-a cutremurat geamul după ea”, a declarat corespondentul CNNE, Osmary Hernandez.
Mai multe zone ale orașului au rămas fără curent electric, iar jurnaliștii CNN din capitala Venezuelei au putut auzi sunete de avioane după explozii.
Nu se știe care e cauza exploziilor.
Un videoclip obținut și verificat de CNN arăta nori de fum care se ridică, unul dintre ei având la bază o lumină portocalie.
Apoi, pentru scurt timp se vede o străfulgerare într-o altă locație, urmată de un sunet surd și bubuitor.
Publicațiile de știri venezuelene Efecto Cocuyo și Tal Cual Digital au raportat că explozii s-au auzit și în statul La Guaira, la nord de Caracas și pe coasta țării, precum și la Higuerote, un oraș de pe coasta statului Miranda.
CNN a contactat Casa Albă, Departamentul de Stat și Pentagonul pentru comentarii.
Explozii puternice în CaracasPublicat acum 29 minute
Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Caracas, iar zona de sud a oraşului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, conform Agerpres.
Exploziile au continuat să se audă în jurul orei locale 02:15. Aceste explozii au loc după ce preşedintele american Donald Trump, care a desfăşurat o flotilă de război în Caraibe, a evocat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei şi a declarat că zilele preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt "numărate".
The US is currently conducting airstrikes in Venezuela's capital, Caracas, with US helicopters seen in some clips.— AF Post (@AFpost) January 3, 2026
Military installations and refineries are currently being targeted.
Presa din Venezuela, preluată de CNN, a relatat că explozii au fost auzite și în statul La Guaira, la nord de Caracas și pe coasta țării, precum și la Higuerote, un oraș de pe coasta statului Miranda.
Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat în repetate rânduri că SUA se pregătește să ia noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela și că atacurile terestre vor începe „în curând”.
Maduro spunea că vrea dialog cu SUA
Liderul venezuelean Nicolas Maduro a declarat joi, într-un interviu acordat televiziunii de stat din Venezuela, că este pregătit pentru dialog cu SUA „oriunde vor ei și oricând vor ei”. El a evitat o întrebare despre afirmația președintelui Donald Trump potrivit căreia SUA ar fi atacat o instalație portuară din Venezuela, operațiune care ar fi fost realizată de CIA.
În ultimele trei luni, forțele americane au vizat nave pe care le suspectează că ar transporta narcotice prin Caraibe și estul Pacificului. Au avut loc peste 30 de lovituri asupra unor ambarcațiuni, în cadrul „războiului împotriva drogurilor” al administrației Trump, iar peste 110 persoane au fost ucise de când SUA au efectuat primul atac asupra unei bărci în ape internaționale, pe 2 septembrie.
Luni, Trump a declarat că SUA au efectuat o lovitură asupra unei „zone de doc” legate de presupuse bărci venezuelene implicate în traficul de droguri, provocând o „explozie majoră”.