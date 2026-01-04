Trump o amenință pe succesoarea lui Maduro: "Va plăti mai scump dacă nu face ce trebuie". Despre Groenlanda: "Avem nevoie. Absolut"

Donald Trump a avertizat-o pe Delcy Rodriguez că va plăti "mai scump decât Maduro" dacă sfidează SUA. Groenlanda, vizitată în martie 2024 de vicepreședintele JD Vance, rămâne importantă pentru SUA. Sursă colaj: Getty Images

Delcy Rodriguez, vicepreședinta din Venezuela care a preluat interimar funcția de președinte al țării, "va plăti, probabil, mai scump decât Nicolas Maduro dacă nu va face ce trebuie", a declarat liderul american Donald Trump, duminică, într-un interviu acordat publicaţiei The Atlantic.

Sâmbătă, Trump spunea că Delcy Rodriguez este gata să coopereze cu SUA.

"Ea este, în esență, dispusă să facă ceea ce credem că este necesar pentru a face Venezuela din nou măreață", afirma liderul de la Washington în dialogul cu jurnaliștii, la conferința de presă la care a detaliat felul în care a decurs operațiunea de extragere din Venezuela a lui Maduro.

Însă vicepreședinta de la Caracas a replicat la scurt timp că țara sa este gata "să se apere" și a adăugat că "Nicolas Maduro este singurul președinte din Venezuela".

"Nu vom mai fi niciodată o colonie", a clamat Rodriguez.

Trump dă de înțeles că nu va tolera atitudini sfidătoare ale liderilor de la Caracas

The Atlantic este revista care, prin dezvăluirile sale, a declanlașat scandalul Signalgate și a provocat plecarea din funcție a consilierului pentru Securitate Națională de la Casa Albă, Mike Waltz.

În dialogul purtat cu această publicație, duminică, Trump a indicat în mod clar că nu va tolera ceea ce el a descris drept poziția sfidătoare afișată de vicepreședinta venezueleană cu privire la operațiunea armatei americane care a dus la capturarea lui Maduro.

Perspectiva ca ceea ce a mai rămas din guvernul fostului președinte să opună rezistență Statelor Unite a crescut temerile în legătură cu o implicare sporită a SUA și, eventual, o ocupație americană în Venezuela .

Trump și-a semnalat sâmbătă disponibilitatea de a ordona un al doilea val de operațiuni militare în țară, "dacă va fi necesar".

Pe de altă parte, președintele SUA a opinat că "reconstruirea Venezuelei nu este un lucru rău".

"Este în faliment. Această ţară este o catastrofă în toate domeniile", a insistat el.

Trump: Ce se va întâmpla în Venezuela nu poate fi mai rău decât ce e în prezent

În ceea ce priveşte viitoare gestiune politică a acestei ţări din America Latină, Donald Trump a dat asigurări că reconstrucţia şi schimbarea de regim la Caracas "sunt mai bune decât ceea ce există în prezent acolo".

"Nu poate fi mai rău", a apreciat liderul republican, care, cu o zi în urmă, dădea asigurări că "Statele Unite vor conduce Venezuela".

Această a firmație a fost temperată ulterior de șeful diplomaţiei americane, Marco Rubio.

Acesta a subliniat că Washingtonul va conlucra cu responsabilii venezueleni în funcţie "dacă aceştia vor lua decizii bune".

Fără a comenta în privința următorului lider de la Caracas, Rubio a explicat că Statele Unite îşi păstrează mijloacele de presiune asupra ţării, indicând în acest sens embargoul petrolier.

Trump respinge comparația între intervențiile SUA în Irak și în Venezuela

Întrebat de jurnalistul The Atlantic de ce schimbarea de regim în Venezuela și reconstrucția țării sub autoritatea SUA ar fi diferite de intervenția Statelor Unite în Irak, în 2003, Trump a sugerat să i se adreseze întrebarea fostului președinte George W. Bush.

"Nu eu am făcut (invazia în) Irak. Acela a fost Bush. Va trebui să-i puneți această întrebare lui Bush, pentru că nu ar fi trebuit să intrăm niciodată în Irak. Această decizie a declanșat dezastrul din Orientul Mijlociu", a apreciat Donald Trump.

Trump: "Avem nevoie de Groenlada. Absolut!"

Înaintea interviului cu The Atlantic, care a avut loc prin telefon, Trump tocmai sosise la clubul său de golf din West Palm Beach, notează publicația americană.

"Liderul republican era, evident, într-o dispoziție bună și mi-a reafirmat că Venezuela s-ar putea să nu fie ultima țară supusă intervenției americane", a consemnat jurnalistul Michael Scherer.

"Avem nevoie de Groenlanda, absolut", a spus Donald Trump în interviu, probând astfel că tema - care a provocat scandal internațional anul trecut, la începutul mandatului actualei administrații - nu a fost abandonată, ci doar amânată la Washington.

Trump s-a referit la uriașa insulă acoperită de gheață, care este teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, ca fiind "înconjurată de nave rusești și chineze".