“În curând”: Mesajul misterios al soției unui consilier al lui Trump stârnește îngrijorări privind anexarea Groenlandei

Amenințarea privind anexarea Groenlandei a stârnit indignarea danezilor. Colaj foto: Hepta/ Katie Miller/X

Bombardamentul american asupra Venezuelei și capturarea președintelui acesteia, Nicolas Maduro, au reînnoit temerile privind o preluare americană a Groenlandei, membrii mișcării Maga a lui Donald Trump îndreptându-și atenția către teritoriul danez după atacul din America de Sud, potrivit The Guardian.

La doar câteva ore după operațiunea militară americană din Venezuela, podcasterul de dreapta Katie Miller - soția lui Stephen Miller, puternicul șef adjunct de cabinet al lui Donald Trump pentru politică - a postat pe X o hartă a Groenlandei învelită în steaguri cu dungi și stele, cu legenda: „ÎN CURÂND”.

Amenințarea privind anexarea teritoriului bogat în minerale, care face parte din alianța NATO, a stârnit imediat indignarea danezilor.

Ambasadorul danez în SUA, Jesper Møller Sørensen, a reluat provocarea lui Miller cu o „reamintire prietenoasă” a legăturilor de apărare de lungă durată dintre cele două țări.

„Suntem aliați apropiați și ar trebui să continuăm să lucrăm împreună ca atare. Securitatea SUA este, de asemenea, securitatea Groenlandei și a Danemarcei”, a spus el. „Regatul Danemarcei și Statele Unite lucrează împreună pentru a asigura securitatea în Arctica.”

El a spus că Danemarca și-a mărit cheltuielile pentru apărare în 2025, angajând 13,7 miliarde de dolari (10,2 miliarde de lire sterline) „care pot fi folosiți în Arctica și Atlanticul de Nord. Pentru că luăm în serios securitatea noastră comună.”

El a adăugat: „Și da, ne așteptăm la respectarea deplină a integrității teritoriale a Regatului Danemarcei.”

Trump l-a numit recent pe Jeff Landry, guvernatorul Louisianei, în funcția de trimis special în Groenlanda. Landry, fost procuror general al statului, i-a mulțumit lui Trump pentru numirea sa din decembrie, spunând că este „o onoare să vă servesc în această poziție de voluntar pentru a face din Groenlanda o parte a SUA”.

Sâmbătă, Landry a salutat răsturnarea prin forță a lui Maduro de către Trump.

„Fiind adjunct al șerifului și procuror general, am văzut efectele devastatoare ale drogurilor ilegale asupra familiilor americane. Cu peste 100.000 de decese legate de opioide anual, sunt recunoscător să văd un președinte luând în sfârșit măsuri reale în războiul împotriva drogurilor”, a postat el pe X.

„Mulțumesc Donald Trump pentru că i-ai tras la răspundere pe indivizi precum Maduro.”

Temeri în rândul liderilor europeni privind anexarea Groenlandei

De la preluarea mandatului, acum un an, Trump i-a zdruncinat pe aliații europeni cu intențiile sale declarate privind Groenlanda, considerată importantă din punct de vedere strategic pentru apărare și o viitoare sursă de bogăție minerală. Aici se află cea mai nordică bază militară a SUA, la Pituffik, pe care vicepreședintele lui Trump, JD Vance, a vizitat-o în martie.

Președintele SUA a refuzat să excludă o acțiune militară pentru a obține controlul asupra teritoriului într-un moment în care SUA, China și Rusia se luptă pentru putere în Arctica, o perspectivă care a declanșat condamnări și neliniște pe scară largă pe insulă.

„Nu exclud această posibilitate. Nu spun că o voi face, dar nu exclud nimic. Nu, nu acolo. Avem nevoie urgentă de Groenlanda”, a declarat Trump pentru postul american de televiziune NBC în luna mai, când a fost întrebat despre o posibilă preluare prin forță.

„Groenlanda are un număr foarte mic de oameni, de care vom avea grijă și îi vom prețui și toate acestea. Dar avem nevoie de asta pentru securitatea internațională.”

Ca răspuns la amenințările la adresa teritoriului, Serviciul de Informații al Apărării Daneze a etichetat luna trecută SUA un risc de securitate într-o schimbare dramatică a relațiilor transatlantice.

Prim-miniștrii Danemarcei și Groenlandei, Mette Frederiksen și Jens-Frederik Nielsen, au declarat la acea vreme: „Am spus-o foarte clar înainte. Acum o spunem din nou. Frontierele naționale și suveranitatea statelor sunt înrădăcinate în dreptul internațional... Nu poți anexa alte țări.”

Marea majoritate a celor 57.000 de locuitori ai Groenlandei doresc să devină independenți de Danemarca, dar nu doresc să devină parte a SUA, potrivit unui sondaj din ianuarie. Teritoriul are dreptul să declare independența din 2009.