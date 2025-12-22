Reacția furioasă a Danemarcei, după ce Trump a numit un trimis special pentru Groenlanda. Ambasadorul SUA a fost convocat

2 minute de citit Publicat la 14:11 22 Dec 2025 Modificat la 14:11 22 Dec 2025

După ce a fost reales, preşedintele american a explicat că "are nevoie" de Groenlanda. Foto: GettyImages

Danemarca îl va convoca pe ambasadorul SUA la Copenhaga, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat numirea unui trimis special pentru Groenlanda, un teritoriu autonom danez pe care a ameninţat să-l anexeze, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Sunt profund indignat de această numire şi de această declaraţie, pe care le consider total inacceptabile", a declarat ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, pentru postul TV2 Danemarca.

El a adăugat că ministerul său îl va convoca pe ambasadorul SUA în următoarele zile "pentru a obţine explicaţii".

Numirea unui trimis special "confirmă interesul continuu al SUA pentru Groenlanda", declarase anterior Rasmussen într-un comunicat de presă trimis prin e-mail către AFP.

"Cu toate acestea, insistăm ca toată lumea, inclusiv Statele Unite, să arate respect pentru integritatea teritorială a Regatului Danemarcei", a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică numirea guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, un republican, în funcţia de trimis special al Statelor Unite pentru Groenlanda, un vast teritoriu autonom danez râvnit de Washington.

"Am plăcerea să anunţ că îl numesc pe marele guvernator al Louisianei, Jeff Landry, în funcţia de trimis special al Statelor Unite în Groenlanda", a declarat Trump pe reţeaua sa Truth Social.

"Jeff înţelege cât de importantă este Groenlanda pentru securitatea noastră naţională şi va apăra cu tărie interesele ţării noastre pentru siguranţa, securitatea şi supravieţuirea aliaţilor noştri şi, de fapt, a întregii lumi. Felicitări, Jeff!", a scris Donald Trump.

După ce a fost reales, preşedintele american a explicat că "are nevoie" de Groenlanda, în special pentru securitatea Statelor Unite, afirmându-şi în repetate rânduri dorinţa de a o cuceri.

Groenlanda, cu cei 57.000 de locuitori ai săi, susţinută de puterea sa administrativă, a replicat că nu este de vânzare şi că îşi va decide singură viitorul.

Într-un mesaj postat duminică pe contul său de X, Jeff Landry i-a mulţumit lui Trump. "Este o onoare să îndeplinesc această funcţie pro bono pentru a face din Groenlanda o parte a Statelor Unite", a scris el, înainte de a clarifica faptul că numirea sa "nu îi afectează în niciun fel" atribuţiile de guvernator al Louisianei.

La începutul acestui an, Jeff Landry lăudase intenţia lui Trump de a anexa Groenlanda. "Preşedintele Donald Trump are perfectă dreptate!", a scris el pe X pe 10 ianuarie.

"Trebuie să ne asigurăm că Groenlanda se alătură Statelor Unite. Ar fi minunat pentru ei, minunat pentru noi! Haideţi să o facem!", a insistat el.

În ianuarie, 85% dintre groenlandezi au declarat că se opun viitoarei aderări la Statele Unite, conform unui sondaj publicat în cotidianul groenlandez Sermitsiaq. Doar 6% s-au declarat favorabili unei astfel de posibilităţi.

Pentru Donald Trump, atracţia Groenlandei constă în bogăţia sa minerală şi în amplasarea sa strategică la intersecţia dintre Oceanul Atlantic de Nord şi Oceanul Arctic.

La sfârşitul lunii martie, vicepreşedintele american JD Vance a provocat scandal plănuind o vizită pe vasta insulă arctică fără a fi fost invitat.

Confruntat cu furia stârnită în Groenlanda, în Danemarca şi în întreaga Europă, el şi-a limitat deplasarea la baza aeriană americană de la Pituffik, cea mai nordică bază a Statelor Unite. JD Vance s-a folosit de vizita sa pentru a critica presupusa inacţiune a Danemarcei în ceea ce priveşte Groenlanda.

La sfârşitul lunii august, televiziunea daneză a dezvăluit că cel puţin trei americani, având legături cu preşedintele Donald Trump, au efectuat operaţiuni de influenţă pe această insulă polară.