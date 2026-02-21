Ciucu: "Primarii din jurul Capitalei oferă transport gratis pe banii Bucureștiului. La STB, din 10.000 nici jumătate nu sunt șoferi"

Primarul general spune că primarii din jurul Capitalei oferă transport "gratis sau aproape gratis" pe banii Bucureștiului. Foto: Hepta

Compania de transport public din București, STB, are aproximativ 10.000 de angajați, este cel mai mare angajator public din România și a fost politizată de-a lungul timpului, a declarat sâmbătă primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, citat de Agerpres.

Într-o intervenție la Digi 24, Ciucu a revenit asupra unei estimări anterioare, în care spus că bugetul anual al STB este "cât al orașului Brașov"

"În acest moment, ne costă de două ori bugetul orașului Brașov, cu tot ce înseamnă investiții: școli, parcuri, străzi. Atât ne costă și e normal să mă uit acolo unde lucrurile sunt sistemice și importante.

Vorbim de cel mai mare angajator public din țară. Vorbim despre 10.000 de oameni, dintre care mai puțin de jumate sunt șoferi.

Restul sunt diverși alți oameni, în special personal suport, foarte mulți angajați de-a lungul timpului, susținuți de unul sau de altul. S-au făcut posturi pentru ei, nu că ar fi fost normal din punct de vedere funcțional pentru companie.

Deci este o companie care are pierderi uriașe, care, culmea, nu este în subordinea primarului general.

Ciprian Ciucu: Eu mă implic la STB, deși, pe lege, compania este sub Consiliul General. Dacă n-o fac eu, n-are cine

Eu mă implic pentru că, dacă nu o fac eu, nu are cine, dar, pe lege, ea este sub Consiliul General.

Mai mult, i-a fost luată Primăriei Generale capacitatea de a delega și a monitoriza serviciul de transport public. Această capacitate a fost încredințată unei agenții de dezvoltare intercomunitară, un fel de autoritate de transport formată între București și Ilfov și care este controlată la nivel de AGA de 40 și ceva de primari din Ilfov și de un primar din București.

La nivel de consiliu director, chiar dacă noi plătim în această companie mult peste 90% din serviciile care se oferă și în Ilfov - și care se traduc în sute de milioane de euro - eu aș avea o "majoritate" de un om", a explicat el.

Ciucu i-a acuzat pe primarii localităților din jurul Capitalei că profită de banii bucureștenilor.

Ciucu: Primarii din jurul Capitalei oferă drumuri gratis pe banii bucureștenilor

"Sunt linii care ajung până la Perla (aproape de centrul Bucureștiului - n.r.) venind din Voluntari sau din altă parte. Nu se justifică. Primarii din Ilfov au fost foarte fericiți că o să aibă transport gratis pentru locuitorii lor sau aproape gratis, fără să contribuie semnificativ și s-au lăudat cu acest lucru pe banii Bucureștiului", a continuat Ciucu.

Întrebat unde a fost cea mai mare risipă cu care s-a confruntat în momentul în care a preluat mandatul de primar general al Capitalei, el a răspuns: STB și Termoenergetica.

Ciucu a mai insistat că, potrivit unor studii, prețul unei călătorii cu transportul în comun în Capitală ar trebui să fie de 5 lei.

Consilierii generali nu au aprobat, în ianuarie, propunerea de majorare a costului unei călătorii STB.