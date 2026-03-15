Orașe construite special pentru a deveni capitale. De ce unele țări au recurs la această soluție

4 minute de citit Publicat la 10:37 15 Mar 2026 Modificat la 10:37 15 Mar 2026

De la arhitectura modernistă a orașului Brasilia până la aproape pustia Ciudad de la Paz, există mai multe capitale ale lumii care nu au crescut treptat de-a lungul secolelor, ci au fost construite special după un plan.

Multe dintre marile orașe ale lumii sunt locuite de mii de ani și s-au dezvoltat în straturi istorice - uneori poți vedea ruine din Imperiul Roman lângă zgârie-nori moderni. Deși acest lucru este spectaculos pentru turiști, infrastructura veche nu se potrivește întotdeauna cu nevoile vieții moderne.

De aceea, unele state au ales să construiască orașe planificate de la zero. În astfel de orașe, străzile pot fi proiectate în rețele ordonate, iar locuitorii au acces mai ușor la școli, magazine sau spitale. De asemenea, orașele pot fi gândite din start pentru traficul modern.

Unele țări au mers și mai departe și au creat capitale complet noi. Cel mai recent exemplu este Guineea Ecuatorială, care a declarat în ianuarie orașul Ciudad de la Paz drept noua sa capitală, scrie Euronews.

Iată câteva exemple de capitale construite special.

Brasilia, Brazilia

Brasilia este probabil cea mai cunoscută capitală planificată din lume. Orașul a devenit capitala Braziliei în 1960.

A fost construit în interiorul țării pentru ca centrul politic să nu mai fie pe coastă, unde se afla vechea capitală, Rio de Janeiro. Astăzi, Brasilia este al treilea cel mai populat oraș din Brazilia.

Orașul este renumit pentru arhitectura sa modernistă. Printre cele mai cunoscute clădiri se numără Catedrala Metropolitană și Congresul Național.

Canberra, Australia

Zona unde se află astăzi Canberra era locuită de mii de ani de poporul aborigen Ngunnawal. Coloniștii britanici au început să se stabilească aici în anii 1820.

La începutul secolului XX, Canberra a fost aleasă drept capitală a Australiei, ca un compromis între două orașe rivale: Sydney și Melbourne.

Un concurs internațional a stabilit planul orașului, iar construcția a început în 1912. Astăzi, Canberra are aproximativ 500.000 de locuitori, mult mai puțin decât Melbourne, cel mai mare oraș al țării.

Deși este relativ mic, orașul este cunoscut pentru muzee, galerii de artă, podgorii și restaurante.

Wellington, Noua Zeelandă

Noua Zeelandă și-a mutat capitala de mai multe ori: de la Old Russell (Okiato) la Auckland, iar în final la Wellington.

Zona a fost descoperită de exploratorul maori Kupe în secolul al X-lea și era locuită de mai multe triburi înainte de sosirea europenilor.

Wellington a fost ales drept capitală datorită poziției sale aproape de strâmtoarea Cook, care separă cele două insule principale ale țării.

Orașul nu a fost construit complet de la zero, dar planul său modern a fost proiectat în 1840 sub forma unei rețele de străzi.

Auckland rămâne cel mai mare oraș al țării, cu aproximativ 1,5 milioane de locuitori, în timp ce Wellington are aproape 210.000. Capitala este considerată și centrul cultural al țării, găzduind numeroase muzee, Orchestra Simfonică a Noii Zeelande și Baletul Regal.

Islamabad, Pakistan

Islamabad a fost construit în anii 1960 și a devenit capitala Pakistanului în 1967. Numele orașului înseamnă „orașul islamului”.

Noua capitală a fost aleasă în locul orașului Karachi, pentru că se află mai aproape de cartierul general al armatei din Rawalpindi.

Astăzi, Islamabad are peste 1,1 milioane de locuitori, fiind al zecelea cel mai mare oraș din Pakistan.

Printre principalele atracții se numără Monumentul Pakistanului, Moscheea Faisal și Lacul Rawal.

Naypyidaw, Myanmar

Naypyidaw este una dintre cele mai noi capitale din lume. Construcția orașului a început în 2002, iar în 2005 a înlocuit Yangon ca capitală a Myanmarului.

Orașul se află la aproximativ 320 km nord de Yangon. Numele său înseamnă „locuința regilor”.

A fost construit pentru a fi ușor de apărat și găzduiește multe dintre instituțiile militare și administrative ale țării.

Deși orașul este foarte mare, populația este relativ mică, iar bulevardele largi sunt adesea aproape goale. Naypyidaw a fost grav afectat de cutremurul din 2025, iar multe clădiri nu au fost încă reconstruite.

Una dintre principalele atracții este statuia Māravijaya Buddha, cea mai mare statuie din marmură a lui Buddha din lume, inaugurată în 2023.

Belmopan, Belize

Capitala Belize a fost mutată în interiorul țării după ce un uragan puternic din 1961 a distrus mare parte din clădirile din Belize City.

Construcția noului oraș, Belmopan, a început în 1967, iar acesta a devenit capitală în 1970.

Numele orașului provine de la două râuri din zonă: Belize și Mopan.

Belmopan are aproximativ 20.000 de locuitori, în timp ce Belize City are circa 64.000.

În apropiere se află atracții naturale populare, precum Parcul Național St. Herman’s Blue Hole și Parcul Național Guanacaste.

Ciudad de la Paz, Guineea Ecuatorială

Cea mai nouă capitală din această listă este Ciudad de la Paz, care a înlocuit orașul Malabo ca capitală a Guineei Ecuatoriale pe 2 ianuarie.

Orașul a fost fondat în 2015, iar locația sa a fost aleasă datorită accesului mai ușor și climatului mai blând.

Deși a fost construit pentru aproximativ 200.000 de locuitori, în prezent orașul este aproape gol și este adesea descris drept un oraș fantomă.

