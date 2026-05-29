Cupa Mondială 2026: Autoritățile le cer fanilor care merg pe stadionul MetLife să instaleze o aplicație pentru informații de siguranță

1 minut de citit Publicat la 18:05 29 Mai 2026 Modificat la 18:05 29 Mai 2026

Stadionul MetLife. Foto: Getty Images

Persoanele care participă la meciurile Cupei Mondiale din 2026 de pe stadionul MetLife, din suburbiile oraşului New York sau în zonele pentru fani din regiune sunt încurajate să descarce o aplicaţie pentru a primi informaţii de securitate în limba lor natală, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Disponibilă pe Google Play şi Apple App Store, aplicaţia „Public Safety by Everbridge” necesită o adresă de e-mail pentru înregistrare. Cuvântul cheie „World Cup NJ” permite utilizatorilor să se aboneze la alerte specifice, livrate direct în limba telefonului lor.

„Aceasta este cea mai rapidă modalitate prin care putem ajunge la fani, la vizitatori, fie că sunt internaţionali sau autohtoni”, a explicat David Sierotowicz, responsabil cu coordonarea forţelor de securitate din New Jersey, unde se află stadionul, şi din New York.

Mai multe alte oraşe americane care găzduiesc Cupa Mondială, care se desfășoară între 11 iunie şi 19 iulie, folosesc şi ele această aplicaţie.

Cu opt meciuri pe stadionul MetLife, inclusiv finala, şi peste un milion de vizitatori aşteptaţi, precum şi cu sărbătorirea a 250 de ani de la înfiinţarea Statelor Unite în weekendul de 4 iulie, regiunea se confruntă cu o provocare „fără precedent”, a afirmat locotenent-colonelul Poliţiei Statului New Jersey.

„Nu avem loc de eroare şi nu vom face nicio greşeală”, a asigurat David Sierotowicz, joi, în timpul unei vizite la centrul de coordonare a forţelor de securitate, situat în New Jersey.

Printre principalele preocupări, el a enumerat gestionarea mulţimilor şi a deplasărilor, atacurile cu drone şi traficul de persoane, subiectul unei ample campanii de conştientizare.

„Nicio ameninţare credibilă nu planează în prezent asupra regiunii şi a competiţiei din cauza războiului din Orientul Mijlociu”, a spus el.

Deşi secretarul pentru Securitate Internă al administraţiei Trump, Markwayne Mullin, a indicat pe reţelele sociale că Serviciul de Imigrare şi Control Vamal (ICE) va fi implicat în operaţiuni de combatere a contrafacerii sau a traficului de persoane, agenţii săi nu vor fi „în mod specific” pe stadionul MetLife.

Mai precis, în New York, ofiţerii NYPD vor fi „prezenţi la faţa locului în forţă”, a declarat Robert Gault, coordonatorul departamentului de poliţie al oraşului.