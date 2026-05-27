Anchetă în SUA din cauza biletelor la CM 2026. FIFA trebuie să dea declarații despre „umflarea artificială a prețurilor”

2 minute de citit Publicat la 23:24 27 Mai 2026 Modificat la 23:24 27 Mai 2026

Procurorul general al statului New Jersey, Jennifer Davenport, a numit procesul „un calvar marcat de confuzie, o falsă penurie și prețuri exorbitante”. Foto: Getty Images

Procurorii generali din New York și New Jersey au lansat, oficial, o anchetă privind practicile FIFA. Acum, organismul mondial al fotbalului trebuie să dea declarații despre „umflarea artificială a prețurilor” și „inducerea în eroare a fanilor” cu privire la vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială din 2026, scrie BBC News.

Procurorul general al statului New Jersey, Jennifer Davenport, a numit procesul „un calvar marcat de confuzie, o falsă penurie și prețuri exorbitante”.

Ea a adăugat că va exista o „investigație amănunțită privind conduita FIFA”, iar forul de conducere al fotbalului mondial va fi citat pentru declarații. O citație obligă o parte să divulge anumite documente sau informații interne.

Davenport a făcut un anunț comun alături de procurorul general al statului New York, Letitia James, și de Departamentul pentru Protecția Consumatorilor și Lucrătorilor (DCWP) din New York.

Comisarul DCWP, Samuel Levine, a declarat că organismul va lua „foarte în serios acuzațiile de conduită evident înșelătoare” și va analiza acuzațiile de „umflare artificială a prețurilor”.

În special, FIFA a fost rugată să explice de ce biletele au „depășit prețurile oricărei ediții anterioare a Cupei Mondiale”.

Fanii au raportat că au fost „induși în eroare” cu privire la amplasarea locurilor, inclusiv prin crearea de bilete mai scumpe din categoria „în față”, lansate după vânzările inițiale.

De asemenea, se presupune că prețurile variabile pe parcursul diferitelor faze ar fi permis FIFA să majoreze prețurile pentru aproximativ 90 din cele 104 meciuri cu o medie de 34%.

Ancheta va analiza modul în care programul de lansare a biletelor și declarațiile publice ar fi putut afecta prețurile.

„Nu este o invitație de a exploata locuitorii și vizitatorii”

FIFA a vorbit în mod regulat despre cererea de bilete, președintele forului, Gianni Infantino, apărând costul, spunând că acesta reflectă apetitul „absolut nebun” al publicului pentru turneul din vară. Însă, începând de miercuri, existau bilete la valoarea nominală disponibile pentru 86 din cele 104 meciuri și pentru toate meciurile din faza grupelor, cu excepția a 10. Procurorii generali au subliniat în special costul biletelor pentru opt meciuri, inclusiv finala, de pe stadionul MetLife din New Jersey. „A fi sincer în privința vânzărilor de bilete nu este complicat. Este o onoare să găzduim Cupa Mondială, dar evenimentul nu este o invitație de a exploata locuitorii și vizitatorii noștri”, a spus Davenport. James a spus că locuitorii „merită o șansă echitabilă la bilete accesibile”. „Nimeni nu ar trebui manipulat să plătească prețuri exorbitante pentru locuri, iar fanii ar trebui să poată avea încredere că biletele pe care le cumpără vor fi cele pe care le primesc”, a adăugat James. Levine a spus că suporterii ar trebui să se aștepte la „transparență și corectitudine” atunci când cumpără bilete pentru Cupa Mondială. „Rapoartele despre comportamentul FIFA care încalcă legea orașului privind protecția consumatorilor, inclusiv inducerea în eroare a fanilor cu privire la amplasarea locurilor și umflarea artificială a prețurilor, sunt profund îngrijorătoare”, a declarat Levine. Ancheta vine după ce procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a trimis o scrisoare către FIFA, ridicând îngrijorări cu privire la „practici de bilete potențial înșelătoare” la începutul acestei luni. Organizatorii locali s-au aflat în conflict cu FIFA în ultimele luni din cauza costurilor ridicate. Guvernatorul statului New Jersey, Mikie Sherrill, a criticat anterior refuzul FIFA de a subvenționa transportul la eveniment și a insistat că contribuabilii locali nu vor plăti factura. După ce inițial a anunțat că un bilet de tren va costa 150 de dolari, la începutul acestei luni NJ Transit a renunțat și a redus tariful la 98 de dolari. Călătoriile cu trenul de la Gara Penn din Manhattan până la locația evenimentului, o distanță de aproximativ 29 de kilometri, costă în mod normal 12,90 dolari pentru un bilet dus-întors.