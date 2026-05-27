„Pisiconomia”: Cum a ajuns obsesia japonezilor pentru pisici să dezvolte o industrie de miliarde de dolari

Publicat la 23:45 27 Mai 2026

Pisici de pe insula Aoshima, cunoscută și ca „Insula Pisicilor”, unde la fiecare locuitor sunt 200 de feline. Foto: Getty Images

Pisicile au adus o contribuție de 3 trilioane de yeni (aproape 19 miliarde de dolari) la economia Japoniei. Influența pe care pisicile o exercită asupra japonezilor este, de altfel, prezentă în toate păturile sociale ale Japoniei: până și familia imperială japoneză deține câteva pisici salvate de pe stradă, iar în capitala Tokyo există chiar un „cartier al pisicilor”. Această pasiune a japonezilor pentru pisici, în jurul căreia s-a dezvoltat o veritabilă industrie, este acum cunoscută sub numele de „catnomics” („pisiconomie”), informează The Guardian.

Yanaka Ginza, un cartier vechi din nord-estul capitalei Tokyo, a devenit o veritabilă atracție turistică pentru pasionații de pisici din întreaga lume: aici turiștii americani, australieni sau europeni sosesc în „Orașul Pisicilor”, pentru a cumpăra cadouri, dulciuri și suveniruri cu și despre pisici.

„Maneki neko”, sau pisicile „care aduc noroc”, au devenit un veritabil simbol de marketing al Japoniei. Foto: Getty Images

Străzile din Yanaka Ginza sunt, de asemenea, pline de pisici.

„Mereu au fost pisici aici deoarece sunt foarte multe temple budiste”, a declarat Yumiko Yamashita, proprietara unui magazin din zonă și a mai multor pisici.

Succesul mondial de care s-a bucurat literatura japoneză, în special după ce scriitorul Natsume Sōseki a scris „Sunt o pisică”, unul dintre cele mai cunoscute romane japoneze, a transformat felinele într-un uriaș instrument de marketing pentru această țară.

Pisicile apar ca personaje centrale și în romanele suprarealiste ale lui Haruki Murakami, sau în best seller-urile „Memoriile unui motan călător”, ori „Motanul care și-a luat rămas bun”, ale lui Hiro Arikawa, ori „Pisica musafir” a lui Takashi Hiraide.

Pasiunea japonezilor pentru câini și pisici face ca numărul acestor animale de companie să fie mai mare ddecât cel al copiilor sub 15 ani: anul trecut, japonezii dețineau în total 8,8 milioane de pisici și 6,8 milioane de câini, conform unui studiu.

Astfel, o familie de japonezi ajunge să cheltuiască echivalentul a circa 11.300 de dolari pentru întreținerea unui astfel de animal, de-a lungul întregii sale vieții.