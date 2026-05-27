Într-o comună din România, americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică

1 minut de citit Publicat la 17:08 27 Mai 2026 Modificat la 17:08 27 Mai 2026

Lucrător într-un centru de date. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că s-a întâlnit miercuri cu reprezentanţii companiei americane de tehnologie DriverAI, cu care a discutat despre construirea în România a primului centru de date bazat pe inteligenţă artificială cuantică.

Potrivit acestuia, proiectul ar urma să fie realizat în comuna Luna, judeţul Cluj.

„Primul centru de date din lume cu Inteligenţă Artificială Cuantică se construieşte în România, în judeţul Cluj, de către o companie americană. 4 faze, 20 de hectare şi 1 miliard de dolari investiţi în prima etapă. Orice investiţie americană în România reprezintă o investiţie în securitatea noastră! La întâlnirea avută astăzi cu reprezentanţii DriverAI, o companie tehnologică americană cu sediul în Arizona, am discutat despre planurile de construcţie a primului centru de date cu Inteligenţă Artificială Cuantică din România, în comuna Luna, judeţul Cluj”, a transmis Abrudean, într-o postare pe Facebook.

„Va transforma România într-o ancoră a inovării în Europa”

El a subliniat că acest proiect de anvergură reprezintă un pilon fundamental în consolidarea parteneriatului strategic şi economic dintre România şi Statele Unite ale Americii.

„Această iniţiativă strategică este un exemplu clar de viziune transatlantică transformată în realitate, pe care am susţinut-o la întâlnirile avute în cadrul vizitei pe care am avut-o în SUA, la Washington, la începutul acestui an. Prin această colaborare cu DriverAI, poziţionăm România ca un nod de importanţă critică pe harta europeană a tehnologiilor de ultimă generaţie”, a subliniat Abrudean.

El a evidenţiat oportunităţile oferite mediului academic românesc, în urma construirii acestui obiectiv.

„Dar, dincolo de impactul economic direct şi de atragerea de specialişti, cel mai mare câştig este deschiderea unor oportunităţi fără precedent pentru mediul academic românesc. Faptul că studenţii şi cercetătorii de la universităţile de elită din Cluj, dar nu numai, vor avea acces în premieră la resurse avansate de calcul GPU şi hardware cuantic va transforma România într-o ancoră a inovării în Europa”, a adăugat preşedintele Senatului.