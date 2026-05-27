Percheziții DNA la Primăria Iași: Este verificat biroul primarului Mihai Chirica, anchetat în dosarul "Păcura"

Publicat la 11:35 27 Mai 2026 Modificat la 11:49 27 Mai 2026

Biroul primarului de Iaşi, Mihai Chirica, percheziţionat de DNA. El este anchetat în dosarul "Păcura".

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins miercuri la sediul Primăriei Iași, iar printre birourile în care se fac percheziţii se numără şi cel al edilului Mihai Chirica. Baronul PNL este anchetat în dosarul "Păcura" care a fost deschis după dispariția unor cantități mari de păcură din Rezervele Statului. Primarul Mihai Chirica ar fi aprobat plata 400.000 de euro din fonduri locale către Rezervele de Stat, fără a verifica, în urmă cu patru ani, dispariţia celor 500 de toone păcură aflate în stocurile CET Iași.

Miercuri dimineaţa, procurorii DNA s-au deplasat la Primăria Iaşi pentru a-i verifica biroul ediului Mihai Chirica. Surse Antena 3 CNN susţin că se ridică documente în dosarul deschis de DNA privind lipsa unei cantităţi mari de păcură de la CET Iaşi.

Ar fi vorba despre 500 de tone de păcură, care ar fi dispărut din fondul rezervelor de stat – o cantitate pentru care primarul Mihai Chirica ar fi plătit suma de 400.000 de euro, în 2022, fără să întrebe de ce lipseşte această cantitate de păcură.

În acest dosar, primarul Iaşului a fost deja audiat în urmă cu o lună, la sediul DNA, mai exact pe 22 aprilie, primind calitatea de suspect, iar acum anchetatorii urmează să analizeze şi probele pe care le ridică astăzi pentru a încadra corect faptele. Edilul Mihai Chirica a menţionat atunci că a fost întrebat dacă există o evidență a acestei rezerve.

Practic, DNA vrea să descopere dacă este de competenţa Parchetului Anticorupţie să facă verificările în acest caz.