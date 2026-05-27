PSD îl acuză pe Bolojan că a declanşat „sinecuriada” în instituţiile guvernamentale

PSD îi solicită premierului interimar, Ilie Bolojan, să înceteze "sinecuriada" din instituţiile guvernamentale şi denunţă "campania de liberalizare a sinecurilor" imediat după adoptarea moţiunii de cenzură, cu scopul recompensării celor care îi asigură sprijinul în interiorul PNL.

"PSD îl somează pe premierul demis să înceteze sinecuriada din instituţiile guvernamentale. PSD denunţă campania de liberalizare a sinecurilor declanşată de prim-ministrul demis Ilie Bolojan imediat după adoptarea moţiunii de cenzură, cu scopul recompensării celor care îi asigură sprijinul în interiorul PNL. Această sinecuriadă fără precedent trebuie să înceteze imediat! Instalarea unor politruci de profesie, pe salarii de zeci de mii de lei, în instituţii care ar fi trebuit să dispară în urma invocatelor reforme, cum este, de exemplu, Fondul Român de Contragarantare, reprezintă o sfidare scandaloasă la adresa cetăţenilor şi subminează credibilitatea Guvernului în consultările cu sindicatele privind Legea salarizării din sectorul bugetar", se arată într-un comunicat de presă transmis de PSD miercuri.

Social-democraţii susţin că numirea fără concurs în fruntea unor instituţii publice sau companii de stat a unei "pleiade de pile şi relaţii", compusă din cofetari, şoferi sau muzicieni, fără nicio competenţă profesională relevantă pentru funcţiile ocupate, "demască demagogia fără margini a premierului demis".

"Toate aceste numiri revoltătoare şi intempestive îl transformă pe aşa-zisul 'premier reformator' într-un 'premier sinecurist'. PSD îi anunţă pe toţi sinecuriştii instalaţi în această perioadă de către premierul demis că numirile lor în funcţiile guvernamentale vor fi invalidate imediat după învestirea noului guvern", se mai spune în comunicat.