Surse: Alexandru Nazare este audiat ca martor la DNA în dosarul vaccinurilor anti-Covid

<1 minut de citit Publicat la 11:15 27 Mai 2026 Modificat la 11:18 27 Mai 2026

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, este audiat miercuri la Direcția Națională Anticorupție (DNA) în doarul vaccinurilor anti-COVID, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Nazare a fost chemat în calitate de martor.

Nazare era ministru al Finanțelor și în guvernul Florin Cîțu în timpul achiziției de vaccinuri din timpul pandemiei.

Conform unui comunicat al DNA din 2023, Vlad Voiculescu, împreună cu fosta ministră Ioana Mihăilă și fostul premier Florin Cîțu, sunt acuzați că ar fi cumpărat, în plus față de cantitatea existentă și necesară, peste 52,8 milioane de doze de vaccin Pfizer și Moderna, în valoare de peste un miliard de euro.

La vremea respectivă, Nazare s-a opus achiziției unei cantități așa de mari de vaccin.

Potrivit procurorilor, deși dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea a peste 23 de milioane de persoane, ar fi fost achiziționată în plus cantitatea de 52.805.690 de doze de vaccin, în valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă care constituie un prejudiciu adus bugetului statului.