Când va primi România un răspuns de la Pfizer la oferta de a converti datoria în medicamente inovative? Rogobete: E vorba de săptămâni

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că România primi un răspuns de la Pfizer, la oferta de a converti datoria de 600 de milioane de euro în medicamente inovative, în câteva săptămâni. "Vorbim de săptămâni, nu avem o dată clară", a afirmat Rogobete, care a punctat şi că "discuţia a fost una echilibrată, aş putea spune cu un ton oarecum pozitiv".

Ministrul Sănătăţii a avut joi, împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, o primă întâlnire „exploratorie de negociere cu compania Pfizer”, la Washington, în încercarea de a găsi o soluţie pentru datoria pe care ţara noastră o are faţă de compania farmaceutică.

"Am fost împreună cu ministrul Finanţelor la întâlnirea cu reprezentanţii Pfizer. Am prezentat mandatul şi propunerea noastră, de a converti suma de 600 de milioane de euro în medicamente inovative, în special pentru zona de Oncologie şi pentru zona de Boli Rare. Discuţia a fost una echilibrată, aş putea spune cu un ton oarecum pozitiv. Cel puţin aşa l-am perceput.

Urmează ca board-ul de conducere al companiei Pfizer să analizeze propunerea făcută de noi şi să revină către România cu un răspuns, în cel mai scurt timp posibil. Dacă acceptă propunerea noastră, iar dacă da, cum se vor desfăşura viitoarele discuţii de negociere, tehnice.

A fost o discuţie exploratorie pentru această negociere, era evident că nu vom avea un răspuns în această întâlnire, nici nu ne aşteptam la asta. Eu cred că această întâlnire a deschis drumul către o viitoare negociere şi întărirea parteneriatului cu Pfizer, pe care îl avem în România, de zeci de ani.

(avem un orizont de timp pentru un răspuns?) Vorbim de săptămâni, nu avem o dată clară. Apoi, ne adaptăm la modul în care vom comunica şi cum vom purta viitoarele negocieri", a declarat Rogobete la Antena 3 CNN.

Amintim că la data de 20 mai 2021, Comisia Europeană a încheiat cu compania farmaceutică Pfizer un contract de achiziție de doze de vaccin împotriva Covid-19. Acest contract de achiziție a fost încheiat în numele statelor membre ale UE, în urma unei proceduri centralizate de achiziții publice, denumită „procedură negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare”.

În decembrie 2023, Pfizer a acționat România în judecată în fața Tribunalului de Primă Instanță Francofon din Bruxelles pentru executarea silită a contractului menționat anterior, ca urmare a refuzului acesteia din urmă de a recepționa totalitatea dozelor sale și de a plăti prețul convenit pentru acestea.

În cele din urmă, tribunalul a constatat că, în circumstanțele speței, România nu a demonstrat că Pfizer și-ar exercita dreptul în mod abuziv prin urmărirea executării obligațiilor contractuale.

Prin urmare, tribunalul a condamnat România să recepționeze dozele de vaccin rămase și să plătească prețul acestora către Pfizer, respectiv suma de 3.031.128.036,97 RON inclusiv TVA (aproximativ 600.000.000 €).