Ce au discutat Rogobete și Nazare cu Pfizer și ce a răspuns compania la propunerea României de compensare a datoriei

Alexandru Rogobete și Alexandru Nazare au avut discuții cu reprezentanții Pfizer în SUA

Alexandru Rogobete a avut joi, împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, o primă întâlnire „exploratorie de negociere cu compania Pfizer”, la Washington DC, în încercarea de a găsi o soluţie pentru datoria de 600 de milioane de euro pe care o are România. Rogobete a precizat că reprezentanții Pfizer vor reveni cu un răspuns privind cadrul tehnic de continuare a negocierilor și posibilitatea ca propunerea României să fie analizată și aprobată la nivelul board-ului de conducere.

Alexandru Rogobete a mai precizat că propunerea României a fost de continuare a negocierilor pentru convertirea sumei datorate în medicamente inovatoare destinate pacienților oncologici și celor cu boli rare.

„Așa cum am spus public, astăzi, împreună cu ministrul Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, am participat la prima întâlnire exploratorie de negociere cu compania Pfizer, la Washington DC.

Discuțiile s-au desfășurat într-un ton echilibrat, profesionist, axat pe identificarea unor soluții concrete pentru România. Nu vorbim doar despre o obligație financiară, ci despre responsabilitatea de a transforma această situație într-un beneficiu real pentru pacienți.

Propunerea noastră, formulată în baza mandatului primit de la Guvernul României, a fost de continuare a negocierilor pentru convertirea sumei datorate în medicamente inovatoare destinate pacienților oncologici și celor cu boli rare”, a transmis Alexandru Rogobete, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sănătății a mai precizat că „este un proces care nu se încheie astăzi”. El a mai adăugat că a adus în discuție „parteneriatul solid pe care România îl are de zeci de ani cu Pfizer, precum și deschiderea pentru dezvoltarea unor colaborări viitoare în domeniul cercetării și dezvoltării farmaceutice”.

„Am reiterat importanța sistemului de sănătate și parteneriatul solid pe care România îl are de zeci de ani cu Pfizer, precum și deschiderea pentru dezvoltarea unor colaborări viitoare în domeniul cercetării și dezvoltării farmaceutice. România are nevoie de acces la inovație, iar acest tip de parteneriat poate accelera acest proces.

În perioada următoare, reprezentanții companiei Pfizer vor reveni cu un răspuns privind cadrul tehnic de continuare a discuțiilor și posibilitatea ca această propunere să fie analizată și aprobată la nivelul board-ului de conducere al Pfizer.

Este un proces care nu se încheie astăzi. Dar este un început important.

În astfel de momente, responsabilitatea nu este să explicăm trecutul, ci să construim soluții pentru viitor”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Amintim că la data de 20 mai 2021, Comisia Europeană a încheiat cu compania farmaceutică Pfizer un contract de achiziție de doze de vaccin împotriva Covid-19. Acest contract de achiziție a fost încheiat în numele statelor membre ale UE, în urma unei proceduri centralizate de achiziții publice, denumită „procedură negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare”.

Acest contract prevedea, în special, obligația fiecăruia dintre statele membre de a achiziționa un număr specific de doze de vaccin împotriva Covid-19, prevăzut într-un tabel de repartizare elaborat de către Comisie în colaborare și de comun acord cu statele membre participante, printre care se număra și România.

În decembrie 2023, Pfizer a acționat România în judecată în fața Tribunalului de Primă Instanță Francofon din Bruxelles pentru executarea silită a contractului menționat anterior, ca urmare a refuzului acesteia din urmă de a recepționa totalitatea dozelor sale și de a plăti prețul convenit pentru acestea.

În cele din urmă, tribunalul a constatat că, în circumstanțele speței, România nu a demonstrat că Pfizer și-ar exercita dreptul în mod abuziv prin urmărirea executării obligațiilor contractuale.

Prin urmare, tribunalul a condamnat România să recepționeze dozele de vaccin rămase și să plătească prețul acestora către Pfizer, respectiv suma de 3.031.128.036,97 RON inclusiv TVA (aproximativ 600.000.000 €).