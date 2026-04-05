România va plăti banii către Pfizer, dar refuză vaccinurile. Rogobete: „Nu avem unde să le punem, sunt doze cât pentru 10 ani”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus duminică, la Ora de Foc cu Oana Zamfir, că România va încerca o negociere cu Pfizer ca, „în cuantumul acestei sume de 3 miliarde de lei, să introducem molecule inovative pe care compania le produce și care nu există în România sau există, dar nu sunt incluse în lista de medicamente compensate”. El a spus că, în tot scandalul, există două variante: „plătim banii și aducem vaccin pe care ulterior îl distrugem sau încercăm un efort de echipă”.

„Am avut întâlniri cu domnul ministru Nazare în fiecare zi în ultima perioadă, atât pe această temă, cât și pe altele. Încercăm să găsim o soluție. Echipa de acolo încearcă să identifice o supapă bugetară. Încercăm să găsim un mod de a acoperi această sumă. Cert este că, în bugetul Ministerului Sănătății, la momentul de față, nu există această sumă dedicată pentru acest litigiu.

Probabil că săptămâna viitoare vom avea mai multe scenarii de lucru. Ultima întâlnire a avut loc vineri. În concluzie, după ce am dezbătut toate posibilele scenarii, am ajuns la ideea că vom avea două-trei variante și vom încerca să mergem pe cea care reduce cât mai mult impactul bugetar.

Vreau să fac aici o precizare: chiar dacă România va decide să atace această hotărâre, ea este cu titlu executoriu. Banii vor trebui blocați oricum într-un cont dacă se câștigă procesul.

Aceasta este o negociere pe care o putem avea cu compania în momentul de față. Întreaga sumă face obiectul acestei hotărâri. Intenția noastră este să negociem și cred că tot în emisiunea dumneavoastră am spus anul trecut că avem în plan un astfel de scenariu”, a spus Rogobete.

„Încercăm ca, în cuantumul acestei sume de 3 miliarde de lei, să introducem molecule inovative pe care compania le produce și care nu există în România sau există, dar nu sunt incluse în lista de medicamente compensate.

Oncologia și zona bolilor rare sunt cele două domenii pe care eu personal m-aș concentra în momentul de față, pentru că acolo este cea mai mare nevoie de inovație. Sigur, mai sunt și altele unde am putea discuta, dar acestea sunt principalele două direcții”, a subiniat el.

Rogobete a adăugat că „indiferent dacă ne convine sau nu, astăzi avem această factură pe care trebuie să o plătim”.

Chiar dacă plătim, România nu vrea să primească dozele de vaccin. Ministrul Rogobete spune că, deși ar veni în tranșe, tot nu am avea unde să le depozităm. „Ar urma să cumpărăm, din acești bani, vaccin pentru următorii 10 ani. Nu este cazul să facem asta, este evident acest lucru”.

„Indiferent dacă ne convine sau nu, astăzi avem această factură pe care trebuie să o plătim. Acești bani trebuie plătiți. Avem două variante: plătim banii și aducem vaccin pe care ulterior îl distrugem sau încercăm un efort de echipă. Iar când spun efort de echipă, mă bazez mult pe ministrul Finanțelor, pentru că noi doi vom fi implicați în aceste discuții, alături de echipele de avocați și, evident, de întreg stafful tehnic, astfel încât din acești bani, sau măcar dintr-un procent semnificativ al acestei sume, să putem introduce molecule pentru medicamente noi destinate pacienților. Compania Pfizer este un partener al sistemului de sănătate din România de ani de zile, și nu doar din România, ci la nivel global, deoarece are medicamente unice, pe care doar ei le produc. Volumele și contractele pe care România le are cu companiile din industria farmaceutică nu sunt tranzacții punctuale de tipul „facem un contract, câștigăm 3 miliarde și apoi ne oprim”. Vorbim despre o companie cu zeci de ani de istorie, o companie care inovează și care are parteneriate guvernamentale la nivel mondial. Mă bazez pe acest tip de abordare corporativă”, a adăugat el.