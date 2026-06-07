Surse: Cu ce nume de miniștri merge luni Tomac la discuțiile cu partidele. Nume surpriză la Dezvoltare și Transporturi

Premierul desemnat Eugen Tomac. Foto: Facebook

Premierul desemnat Eugen Tomac pregătește lista miniștrilor pe care îi va propune în guvernul pentru care, luni, va cere sprijinul partidelor din fosta coaliție de guvernare. „Guvernul tehnic”, așa cum l-a numit chiar premierul desemnat, ar nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit de Parlament. Luni, sunt programate întâlniri între Eugen Tomac și liderii PNL, PSD și USR.

În ultimele zile, lista miniștrilor pe care o pregătește Eugen Tomac pentru a o prezenta partidelor a mai suferit modificări, potrivit surselor Antena 3 CNN. Existe unele ministere unde în continuare se caută posibili miniștri, precum Ministerul de Interne, în timp ce pentru unele ministere există mai multe variante din care premierul desemnat va alege. În guvernul Tomac sunt propuși miniștri tehnocrați, dar și miniștri care deși nu mai au sau nu au o apartenență politică sunt văzuți a fi apropiați de partide din fosta coaliție.

Ministerele care colaborează strâns cu președintele Nicușor Dan, precum Apărare și Externe, sunt bătute în cuie. Aici, vor fi titulari, dacă guvernul va fi învestit, Mihnea Motoc și Luca Niculescu.

La ministerul Sănătății a ieșit de pe listă medicul cardiolog Ștefan Busnatu. Potrivit surselor politice, în locul acestuia va fi propusă o femeie. Busnatu a și scris, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că va rămâne aproape de familie.

„În perioada urmatoare voi ramane aproape de familie de comunitatea mea de pacienți, de studenți, de colegi, și de toți cei care cred în prevenție”, a scris medicul.

Potrivit surselor citate, social democrații n-ar fi fost de acord cu propunerea lui Busnatu. PSD ar fi respins și numele arhitectului Șerban Țigănaș pentru ministerul Dezvoltării. Pentru acest minister a apărut un nume surpriză: cel al sociologului Vladimir Ionaș.

PSD nu ar fi de acord nici cu propunerea de la ministerul Finanțelor, unde era vehiculat economistul Bogdan Glăvan, apropiat de fostul premier Ludovic Orban. Pentru acest portofoliu, unul dintre cele mai importante din Guvern, ar putea fi propus un economist din partea BNR. Mai este vehiculat și Bogdan Drăgoi, fost ministru de Finanțe în Guvernul Ungureanu.

Pentru ministerul Transporturilor, Eugen Tomac vrea să îl propună pe Ionuț Laurențiu Mașala, director în cadrul CNAIR. Acesta are o activitate de lungă durată în cadrul instituțiilor și companiilor de stat din domeniul infrastructurii și transporturilor.

La ministerul Justiției este luat în calcul numele avocatului Cosmin Alexandru Soare-Filatov, consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme de constituționalitate.

La ministerul Agriculturii, pe lista lui Eugen Tomac a apărut un important profesor universitar. Este vorba de Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București.

La Ministerul Muncii e propusă Diana Morar, fost parlamentar PNL, ulterior trecută la Forța Dreptei, partidul lui Ludovic Orban.

În continuare sunt unele ministere unde premierul desemnat Eugen Tomac caută cele mai potrivite nume pentru a convinge partidele din fosta coaliție de guvernare să îi voteze guvernul

Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern. Potrivit programului anunțat, Tomac va avea consultări succesive cu reprezentanții PNL, USR și PSD. Discutiile vor avea locu la sediile formațiunilor politice. Liberalii vor fi primii la discutiile cu premierul desemnat. Eugen Toman și Ilie Bolojan se vor afla față în față pentru a discuta despre susținerea în Parlament. Apoi, Eugen Tomac va merge sădiscute cu liderii USR și PSD pentru o eventuală susținere. Negocierile vor continua și marți când premierul desemnat se va vedea cu liderii UDMR.

În acest moment nu este clar dacă premierul desemnat va reuși să obțină cele 233 de voturi necesare, în condițiile în care atât PNL, cât și USR au condiționat susținerea viitorului Executiv de prezența în guvern, chiar și în eșaloanele doi și trei a unor oameni propuși de PSD.

„Eu am speranța că toate partidele vor susține acest Guvern pentru că asta e cea mai bună variantă”, a declarat vineri președintele Nicușor Dan.

Lista de moment a Guvernului Tomac

Vicepremier - Radu Burnete

Ministerul de Externe - Luca Niculescu

Ministerul Apararii - Mihnea Motoc

Ministerul Educatiei - Sorin Costreie

Ministerul Sănătăţii - o femeie

Ministerul Dezvoltării - Vladimir Ionaş

Ministerul Finantelor - Bogdan Glăvan / Bogdan Drăgoi / propunere BNR

Ministerul Transporturilor - Ionuț Laurențiu Mașala

Ministerul Energiei - Sorin Elisei

Ministerul Muncii - Diana Morar

Ministerul Agriculturii - Nicolae Istudor

Ministerul Culturii - Adrian Papahagi

Ministerul Justiției - posibil Cosmin Alexandru Soare-Filatov