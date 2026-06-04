Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de premier. Tomac: "Voi prezenta un Guvern tehnic, de specialişti"

Președintele PMP a fost desemnat la data de 6 octombrie 2025 în funcția de consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui Nicușor Dan. Foto: Antena3CNN

Președintele Nicușor Dan a anunţat, joi seara, că îl nominalizează pentru funcția de premier pe consilierul său Eugen Tomac, europarlamentar și președinte PMP. Nicuşor Dan a venit în faţa presei însoţit de Eugen Tomac.

"Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul", a spus Preşedintele.

Nicuşor Dan a spus că românii s-au temut la alegerile trecute că direcţia pro-occidentală a României ar putea fi pusă în discuţie. Atunci cele patru partide pro-europene au format Coaliţia şi şi-au asumat guvernarea, iar la un an distanţă, imaginea externă a României este mai bună, la fel ca şi situaţia economică a ţării, a explicat Preşedintele.

"Pentru mulţi politicieni am ajuns să prevaleze interesul de partid. Am ajuns să pară că o parte din societatea românească să fie mai interesată să afle despre cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile pentru ţară.

Eu cred că o astfel de atitudine este iraţioanală şi contravine interesului naţional definit de români în număr atât de mare în mai 2025. Cine e de vină că această Coaliţie a funcţionat aşa cum a funcţionat? E foarte bine că am avut această evaluare în societate.

În momentul acesta e important să vedem mai mult viitorul decât ce s-a întâmplat. Pentru că partidele nu se înţeleg între ele, singura soluţie este un premier care să fie independent.

Am ales o persoană care are experienţa politică pentru a discuta cu partidele. Este un act de responsabilitate din partea mea şi aştept aceeaşi responsabilitate din partea partidelor", a spus Nicuşor Dan.

Eugen Tomac a declarat că este o onoare responsabilitatea de a forma guvernul României. "Înţeleg deplin contextul dificil prin care trecem, cunosc aşteptările românilor. Viziunea mea aeste clară: România se află într-un moment care cere resposnabilitate. Doar aşa putem oferi României direcţia clară de care are nevoie", a spus premierul desemnat.

"Îmi doresc să găsesc deschidere şi un dialog sincer din partea partidele pro-occidentae pentru a învesti un guvern care va avea o singură agendă: binele românilor. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialişti, un guvern tehnic, nu unul politic", a anunţat Eugen Tomac.

Anunțul vine după mai multe săptămâni în care șeful statului a discutat cu liderii fostei coaliții de guvernare fără să reușească să obțină un compromis sau o soluție pentru a ieși din criza politică. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Nicușor Dan i-a informat pe liderii politici anterior că a luat această decizie, iar PSD ar fi acceptat să îl susțină pe Tomac.

Eugen Tomac are acum la dispoziție 10 zile ca să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și lista de miniștri.

Președintele PMP a fost desemnat la data de 6 octombrie 2025 în funcția de consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui Nicușor Dan în cadrul Departamentului de Politică Externă de la Cotroceni.

De asemenea, din iulie 2019, Eugen Tomac este membru al Parlamentului European, aflat la al doilea mandat. Anterior, în perioada 2012-2019, a fost deputat în Parlamentul României.

Între 2009 și 2012, a fost Secretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar ulterior, consilier de stat în cadrul Cancelariei Președintelui României.

Ce urmează

Potrivit Constituției, Eugen Tomac are acum la dispoziție zece zile să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și lista de miniștri.

Iată ce spune articolul 103 din Constituție:

„(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor”

Dacă la expirarea acestui termen, Tomac nu obține votul Parlamentului, se reia procesul de consultări la Palatul Cotroceni între președinte și reprezentanții partidelor parlamentare pentru nominalizarea altui premier. Dacă și cea de-a doua persoană desemnată de președintele României este respinsă de Parlament, atunci se poate ajunge la alegeri anticipate. Iată ce spune articolul 89 din Constituție: „(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.” Guvernul Bolojan, demis după moțiune de cenzură PSD-AUR Guvernul Bolojan a fost demis la data de 5 mai 2026, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Imediat după, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze și a anunțat că PSD își dorește să rămână la guvernare, iar fosta coaliție să fie refăcută, „poate ajustată”, inclusiv cu un alt premier de la PNL. Însă, liberalii s-au reunit în ședință și au decis că nu mai vor să intre într-o nouă alianță cu PSD și au anunțat că vor trece în opoziție. USR s-a alăturat PNL și a anunțat, de asemenea, că nu vor vota și nici nu vor face parte dintr-un un guvern din care face parte și PSD. UDMR a cerut în repetate rânduri ca PSD și PNL să se așeze la masa discuțiilor și să nu se ridice până nu găsesc o soluție pentru a continua să guverneze împreună. Au urmat apoi discuții informale la Palatul Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei Coaliții pentru a reface alianța PSD-PNL-USR-UDMR. Au eșuat însă. Președintele a convocat apoi consultări oficiale atât cu reprezentanții partidelor parlamentare, cât și cu parlamentarii fără partid. Nici această nouă rundă de discuții nu a dus nici la o împăcare între membrii fostei coaliții de guvernare, nici la o soluție concretă pentru a ieși din criza politică și guvernamentală. Guvernul Bolojan este în prezent interimar, timp în care poate adopta doar decizii strict administrative, care țin de funcționarea statului.