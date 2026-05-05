PNL a decis să intre în opoziție după moțiunea de cenzură. Bolojan: "Prin decizia de azi, PNL confirmă ca e un partid cu demnitate"

4 minute de citit Publicat la 21:36 05 Mai 2026 Modificat la 22:03 05 Mai 2026

Premierul Ilie Bolojan în Parlament, la moțiunea de cenzură împotriva guvernului său, 5 mai 2026. Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ilie Bolojan a declarat, marți după ședința conducerii PNL că menținerea deciziei de a nu face o nouă coaliție cu PSD confirmă că PNL este "un partid cu demnitate".

"A fost o dezbatere lungă, au fost discuții legate de traiectoria Partidului Național Liberal, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România și pentru cetățenii țării noastre. Prin decizia de astăzi, Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare, a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre".

Ciprian Ciucu a anunțat că PNL a decis să intre în opoziție: "Reformele au fost întârziate sau blocate de PSD, deci este responsabil cu criza politică ce a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Partidele care au creat criza trebuie să-și asume consecințele".

Ciprian Ciucu a mai spus că PSD trebuie "să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere".

"Nu mai este un partener credibil de guvernare. PNL va rămâne în opoziție.”

Ce a decis conducerea PNL

Decizia luată de conducerea PNL cuprinde patru puncte:

1. Clarificarea responsabilității politice.

Responsabilitatea politică a fost generată de către PSD prin încălcarea sistematică a programului de guvernare, la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct.

Reformele asumate în acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de către liderii social-democrați. PSD este, astfel, responsabil pentru agravarea crizei politice care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR își angajează responsabilitatea politică în egală măsură cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să își asume consecințele.

2. Asumarea guvernării de către noua majoritate PSD-AUR.

PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de reformă formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să își asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni. În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate prin acordul de coaliție și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru Partidul Național Liberal în procesul de formare a unui nou guvern.

3. Poziția PNL în actualul context politic.

În acest nou context politic, Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.

4. Angajamentele Partidului Național Liberal.

Partidul Național Liberal își reafirmă angajamentele pe care le va susține și în opoziție, cu toate mijloacele parlamentare, în perioada următoare: implementarea legislației pentru definirea angajamentelor sociale, utilizarea fondurilor de relansare (PNRR), procesul de aderare la OCDE și menținerea țintelor bugetare.

Guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a susținut declaratii de presă, după ce Guvernul condus de el a fost demis marți, după adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD-AUR, dezbătută și votată în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților.

Parlamentarii s-au reunit în plen comun pentru dezbaterea și votul moțiunii inițiate de PSD, AUR și PACE – Întâi România, document semnat de 254 de aleși și intitulat „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”. Pentru adoptare era necesar un minim de 233 de voturi favorabile.

După încheierea procedurii de vot, moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, depășind pragul necesar de 233 de voturi. În urma rezultatului, Guvernul Ilie Bolojan a fost demis.

Ulterior, la ora 17:00, liberalii s-au reunit la ședința Biroului Politic Național PNL în format extins, în sala de grup a partidului de la Camera Deputaților. Potrivit surselor Antena 3 CNN, imediat după începerea ședinței BPN, s-a votat, din nou, ca PNL să nu mai participe la guvernare alături de PSD. Propunerea a fost adoptată cu 33 de voturi și 10 abțineri. Ilie Bolojan a propus ca strategia partidului să meargă pe două variante: trecerea în Opoziție, sau formarea unui guvern minoritar.

În timpul dezbaterilor din plen, Ilie Bolojan a susținut un discurs în care a apărat măsurile guvernamentale și a criticat inițiatorii moțiunii, afirmând că aceasta „este mincinoasă, cinică și artificială”. El a susținut că guvernul său a redus deficitul bugetar, a crescut veniturile statului și a menținut investițiile, în ciuda contextului economic dificil.

Premierul a mai declarat că România se afla într-o situație bugetară dificilă la preluarea mandatului și a invocat reforme precum reducerea cheltuielilor publice, reorganizarea unor companii de stat și măsuri în domeniul pensiilor speciale. În același timp, el a criticat practicile politice din guvernările anterioare și modul de gestionare a companiilor de stat și a investițiilor publice.

La finalul discursului, Bolojan a afirmat că își va continua susținerea pentru reforme și modernizarea statului, indiferent de rezultatul votului.