Probleme la STB: Aplicația InfoTB și plata cu cardul în mijloacele de transport nu funcționează

<1 minut de citit Publicat la 12:47 26 Mai 2026 Modificat la 12:49 26 Mai 2026

Din cauza unor probleme tehnice, au fost afectate funcționarea aplicației InfoTB și plata călătoriei direct cu cardul bancar la validator / sursă foto: Facebook - STB

Aplicația InfoTB și plata călătoriei cu cardul bancar la validatoarele din mijloacele de transport ale STB sunt afectate marți din cauza unor probleme tehnice de comunicație cu un operator terț, a anunțat Societatea de Transport București (STB).

În dimineața acestei zile, din cauza unor considerente tehnice de comunicație cu un operator terț, au fost afectate funcționarea aplicației InfoTB și plata călătoriei direct cu cardul bancar la validator (contactless)”, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Societății de Transport București (STB), Constantin Tobescu.

Potrivit acestuia, echipele tehnice lucrează în regim de urgență pentru remedierea situației „în cel mai scurt timp posibil”.

Până la remedierea defecțiunii, călătorii pot folosi alte modalități de plată, respectiv trimiterea de SMS la numărul 7458, aplicațiile BiletTB și 24pay sau cardul de călătorie STB reîncărcat, disponibil la centrele de emitere și reîncărcare titluri de călătorie.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis reprezentantul STB.