A fost emisă autorizația de construire pentru lucrările principale la Magistrala 6 de metrou. Când vor fi gata

1 minut de citit Publicat la 13:18 12 Mai 2026 Modificat la 13:18 12 Mai 2026

FOTO: magistrala6.ro

Autorizaţia de Construire pentru proiectul "Magistrala 6: 1 Mai - Otopeni, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni", a fost emisă, aceasta fiind aferentă lucrărilor de arhitectură, cale de rulare, instalaţii electromecanice şi de curenţi slabi, informează Metrorex.

Conform unui comunicat al companiei, documentul marchează realizarea următorului pas major în implementarea proiectului Magistrala 6 - unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de transport public din România, parte integrantă a reţelei transeuropene de transport TEN-T.

Valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA, depăşeşte 1,037 miliarde lei, iar durata de execuţie este de 31 de luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor. Lucrările vor fi realizate de Asocierea Somet SA - Salcef Group - Theda Mar SA - TIAB SA - UTI Construction and Facility Management SA - Altimate SA, liderul de asociere fiind Somet SA.



Potrivit sursei citate, în prezent, lucrările pentru realizarea structurii de rezistenţă se desfăşoară pe întreaga lungime a aliniamentului viitoarei Magistrale 6 de metrou. Pe Secţiunea Sud, aferentă tronsonului 1 Mai - Tokyo, stadiul de realizare a structurii de rezistenţă a ajuns la 66%, iar pe Secţiunea Nord, tronsonul Tokyo - Aeroport Otopeni, procentul de realizare a structurii de rezistenţă este de 32%.



Proiectul "Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni" este unul de utilitate publică şi de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, contribuind la dezvoltarea reţelei de transport trans-european.