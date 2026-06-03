Ciprian Ciucu promite piste de biciclete pe toate străzile reabilitate din București: „Acolo unde spațiul permite”

1 minut de citit Publicat la 14:54 03 Iun 2026 Modificat la 14:55 03 Iun 2026

Ciprian Ciucu promite piste de biciclete pe toate străzile reabilitate din București. Foto: Facebook/PMB

De Ziua Mondială a Bicicletei, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, le promite bucureștenilor că vor fi amenajate piste pe toate străzile reabilitate ale orașului, acolo unde spațiul permite.

„3 iunie este marcată, pentru al nouălea an consecutiv, ca Ziua Mondială a Bicicletei. A fost instituită oficial de Organizația Națiunilor Unite pentru a promova utilizarea acestui mijloc de transport simplu, accesibil, natural, sănătos. Îl încurajăm și noi”, scrie PMB, pe Facebook.

Edilul spune că, în perioada în care a fost primar al Sectorului 6, a construit aproximativ 10 km de piste și va continua să facă asta și din poziția de primar general.

„Oriunde reabilităm, modernizăm drumuri și spațiul ne permite, vom avea piste. Avem un masterplan, pus în practică. De asemenea, ne coordonăm cu primarii de sector, pentru ca pistele să fie conectate și cu sens”, a declarat primarul.

Peste 500 de km de piste

Masterplanul Velo, aprobat de Consiliul General în primăvara anului trecut, prevede realizarea a 150 km de piste pe arterele principale (de PMB) și încă 400 km pe străzile secundare (de către primăriile de sector).

Potrivit PMB, în prezent se lucrează la:

Bd. Iuliu Maniu (Valea Cascadelor – Pasajul Lujerului): a fost aprobat proiectul tehnic,

Bd. Ion Mihalache (Calea Griviței – Piața Victoriei): DALI în lucru,

Calea Griviței (Bd. Ion Mihalache – Str. Buzești): DALI în lucru.

39 km de piste de biciclete în sectoarele 2,3 și 4: studiu de fezabilitate în lucru.

De asemenea, se mai pregătesc alte nouă trasee, până în 2027: Floreasca – Pipera – Zoo Băneasa, Bucureștii Noi, 13 Septembrie – Ghencea, Drumul Taberei – Bd. Regina Elisabeta, un traseu semicircular Witting – I.G. Duca – Maltopol, Splaiul Unirii – Nicolae Grigorescu, Bd. Iuliu Maniu, Rahova – Alexandriei, Inelul Median Sud.

Primăria mai transmite că, separat de ceea ce cuprinde Masterplanul, anul acesta a fost alocat buget pentru amenajarea a 12,8 km de piste, pe:

Bd. Constantin Prezan, pe tronsonul cuprins între Arcul de Triumf și Piața Aviatorilor;

Parcul Izvor-Piața Constituției -Bd. Basarabia –Stadionul Național.

De asemenea, sunt în continuarea altor peste 16 km de piste, deja finalizate.

Alte două proiecte care include și piste de biciclete sunt derulate prin Administrația Străzilor pe:

Bd. Mihalache (3,5 km pe fiecare sens);

Calea Griviței (3,6 km pe fiecare sens).