Noi reguli de salubrizare în Bucureşti. Primăria: Apare sistemul ”Plătești pentru cât arunci”. Ce măsuri trebuie luate până în 2033

Noi reguli de salubrizare în Bucureşti. Sursa foto: PMB

Primăria Capitalei a anunţat, marţi, că, în ședința Consiliului General, a fost votat un nou regulament pentru serviciul de salubrizare și de management integrat al deșeurilor, la propunerea lui Ciprian Ciucu. Toate prevederile trebuie implementate până în 2033, iar, până în 2035, oraşul trebuie să atingă ţinta de a depozita la groapa de gunoi doar 10% din deșeuri. Printre noile măsuri se numără: tarifele de gunoi vor fi calculate în funcție de cantitatea de deșeuri, pe sistemul ”Plătești pentru cât arunci", sau că 30% dintre deșeuri vor fi colectate pe timp de noapte, între 22 și 6.

"Resturile alimentare vor fi aruncate separat de gunoiul menajer. De ce? Pentru a fi colectate mai eficient și reciclate mai ușor. Iar uleiul uzat și obiectele vechi din casă precum mobilă, saltele sau electrocasnice vor putea fi duse în Centre de Aport Voluntar.

Sunt prevederi care trebuie implementate la nivelul Capitalei. Trebuie să ne aliniem Legii 101/2006 privind salubrizarea localităților, modificată și completă, dar și Ordinului ANRSC 97/2025 privind Regulamentul cadrul al serviciului de salubrizare al localităților.

În plus, trebuie să atingem, până în 2035, ținta de a depozita la groapa de gunoi doar 10% din deșeuri.

Noul regulament și cele două strategii, de funcționare a serviciului de salubrizare și de management integrat al deșeurilor, au fost votate, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu, în cea mai recentă ședință a Consiliului General", a transmis Primăria Capitalei.

Toate măsurile din noul regulament

"La cele 4 fracții de colectare deja existente (hartie/carton, plastic/metal, sticla și deșeuri reziduale) se adaugă 3 noi (deșeuri textile, periculoase și biodegradabile).

Vor putea fi colectate în centre de aport voluntar sau insule ecologice digitalizate, dotate cu recipiente/containere dedicate. Modalitatea de colectare o va stabili fiecare sector în parte, în funcție de posibilități.

Deșeurile vegetale din gospodării, parcuri, spații verzi, vor fi colectate separat și compostate.

Tarifele de gunoi vor fi calculate în funcție de cantitatea de deșeuri generată sau de modul în care acestea sunt colectate, pe sistemul ”Plătești pentru cât arunci”.

Utilajele de măturat și spălat nu vor putea circula pe arterele cu mijloace de transport în comun la ore de vârf, adică între 6-10 și 15.30-19.

O dată pe lună vor fi organizate acțiuni de salubrizare unitară, care vor include simultan măturat mecanizat și spălatul carosabilului, cu sprijinul poliției locale pentru a elibera benzile ocupate de mașini parcate.

30% dintre deșeuri vor fi colectate pe timp de noapte, între 22 și 6.

Operatorii de salubrizare vor trebui să respecte mai mulți indicatori de performanță, printre care să colecteze și transporte separat deșeurile menajere provenite din activități comerciale.

Dacă nu, riscă penalizări între 500 și 25.000 de lei. Toate prevederile trebuie implementate până în 2033", a mai precizat instituţia.