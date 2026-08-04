Imagini șocante în regiunea ucraineană Herson. O dronă rusească vânează un vânzător de legume într-o piață și explodează peste el

Sursă foto: Colaj capturi video Twitter

Autorităţile ucrainene şi-au exprimat, marţi, indignarea după ce o înregistrare video publicată de poliţie arată un civil urmărit de o dronă rusească în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, acţiune descrisă de guvernul de la Kiev drept o crimă de război, relatează agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

În înregistrarea video, care nu a fost autentificată, un bărbat îmbrăcat în haine închise la culoare aleargă în jurul unui vehicul de transport de mărfuri încercând să scape de o dronă FPV („First Person View”, o dronă pilotată de la distanţă) care îl urmăreşte şi în final îl atacă și explodează

Guvernatorul regional ucrainean, Oleksandr Prokudin, a publicat, ulterior, o altă înregistrare video care îl arată pe acel bărbat, prezentat drept vânzător de legume, pe un pat de spital. Potrivit oficialului ucrainean, victima vânată de drona rusească a supravieţuit miraculos, doar cu răni provocate de schije şi cu o comoţie cerebrală.

Human Safari in Kherson



Russian troops practice controlling FPV drones on Ukrainian civilians.



Footage filmed today shows a Russian drone deliberately hunting a vegetable seller who clasps his hands in a pleading gesture.



Fortunately, the man survived but sustained injuries. pic.twitter.com/uPIhZCHdp0 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 4, 2026

„Tocmai începusem să aranjăm (legumele - n. red.) (...) Şi soţia mea era acolo. Am auzit un zumzet. Am început să alerg, m-am lovit de vehicul. Am intrat în traiectoria sa (a dronei - n. red.), m-a lovit şi pur şi simplu am căzut”, povesteşte bărbatul ucrainean, adăugând că a încercat să-l facă pe operatorul dronei să vadă că transporta doar legume, nu echipament militar.

Cazul a fost comentat de preşedintele Volodimir Zelenski, care a spus că militarii ruşi „au o plăcere să ucidă şi să maltrateze civilii” şi le-a cerut susţinătorilor Ucrainei să intensifice presiunea asupra regimului de la Kremlin.

La rândul său, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a vorbit despre o „crimă de război barbară comisă de Rusia” şi a spus că „mii de crime similare nu ajung niciodată la cunoştinţa publicului”.