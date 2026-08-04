„NATO 3.0”. SUA anunță ce i-a transmis lui Lazurca, la Washington: „Am prezentat în avans abordarea noastră privind Europa”

Discuții la Pentagon despre viitorul NATO. Sursa foto: Under Secretary of War Elbridge Colby / X

Subsecretarul american al Apărării pentru politici de apărare, Elbridge Colby, a anunțat pe rețeaua X că Departamentul Apărării (rebotezat de administrația Trump „Department of War”) și-a continuat consultările cu aliații și partenerii în cadrul așa-numitei Europe Posture Review – o amplă reevaluare a prezenței și strategiei militare americane pe continent.

„Pe măsură ce Departamentul Apărării dă startul revizuirii prezenței noastre în Europa, continuăm consultările regulate și detaliate cu aliații și partenerii noștri”, a scris Colby. „Această revizuire va fi strategică și riguroasă, cu scopul de a accelera NATO 3.0 și de a face Alianța mai puternică, mai echitabilă și mai sustenabilă”.

Cine este Elbridge Colby

Elbridge Colby este subsecretarul american al Apărării pentru politici de apărare (Under Secretary of Defense for Policy), unul dintre cei mai influenți arhitecți ai strategiei de apărare din administrația Trump.

El este cunoscut ca susținător al ideii că Statele Unite ar trebui să-și reorienteze resursele militare dinspre Europa către zona indo-pacifică, pentru a contracara China, lăsând mai mult din povara apărării convenționale a Europei în seama aliaților europeni.

Ce este Europe Posture Review

Colby a subliniat că procesul se desfășoară în strânsă coordonare cu aliații europeni, printre care și România. „Doar în ultimele zile, am avut întâlniri productive cu lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, România și de la Cartierul General al NATO”, a scris el. „În fiecare caz, am putut purta discuții practice și la obiect despre stimularea și abilitarea aliaților de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei.”

Revizuirea a fost lansată oficial pe 28 iulie 2026 și anunțată inițial de secretarul Apărării, Pete Hegseth, la reuniunea miniștrilor apărării din NATO de la Bruxelles. Procesul urmează să dureze până la șase luni, va oferi o gamă de opțiuni care cântăresc „realitățile geopolitice și militare” și va fi coordonat de generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR).

Declarat de administrația Trump drept o revizuire „reală” – Hegseth promițând „o evaluare la care unele țări vor pica, iar altele vor trece cu brio” – obiectivul central este, în cuvintele lui Colby, de a asigura că „NATO se îndreaptă rapid și ireversibil spre asumarea de către Europa a responsabilității principale pentru apărarea sa convențională”.

Deocamdată, nici anunțul lui Hegseth, nici cel al lui Colby nu au precizat reduceri de trupe, mișcări de unități sau schimbări la nivelul bazelor. Pentagonul nu a comunicat nici când vor fi publicate recomandările revizuirii. Cele mai multe decizii privind prezența militară au precedat însă acest proces: aproximativ 5.000 de militari americani au fost confirmați ca urmând să părăsească Germania de la 1 mai.

De ce contează pentru România

Miza este directă pentru flancul estic și pentru securitatea la Marea Neagră. Chiar în aceeași perioadă, o delegație română s-a aflat la Washington tocmai pentru a discuta aceste subiecte.

„Pe 29 iulie, l-am primit la Pentagon pe consilierul pentru securitate națională al României, Marius Lazurca. I-am prezentat în avans abordarea noastră privind revizuirea posturii militare a SUA în Europa. De asemenea, am apreciat poziția proactivă a României în ceea ce privește redistribuirea responsabilităților în domeniul apărării. Am convenit că a venit timpul ca aliații să transforme cheltuielile pentru apărare în capacități reale de luptă, în cadrul conceptului NATO 3.0", a scris Colby despre întâlnire.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă Marius Lazurca a anunțat că s-a întâlnit cu oficiali americani pentru a discuta despre consolidarea securității la Marea Neagră: „Suntem mândri că am reprezentat România la Washington săptămâna trecută. Mesajul nostru a fost simplu: România este alături de Statele Unite.”

Printre oficialii americani cu care s-a întâlnit delegația română – condusă de Lazurca și de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad – s-au numărat președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senatul SUA, senatorul Roger Wicker, reprezentanți ai Departamentului de Stat, ambasadorul american în România și chiar Elbridge Colby, subsecretarul care conduce revizuirea.

Vizita a avut loc pe fondul unor tensiuni în regiune: Lazurca a amintit că „piloți români curajoși, care zboară pe F-16 fabricate în America, au doborât trei drone rusești în ultimele trei zile”.

Oficialul a legat aceste acțiuni de necesitatea menținerii unei cooperări strânse între România și Statele Unite: „Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu SUA și cât de recunoscători suntem pentru asta. Pace prin forță”.