Andrei Popa a fost numit în funcţia de General Manager al operaţiunilor Super în România

Super Technologies (Super) l-a numit pe Andrei Popa în funcția de General Manager pentru România, acesta având o experiență de peste 16 ani în industria globală a tehnologiei și divertismentului, dintre care 10 ani în cadrul companiei Super. "Sunt profund recunoscător faţă de Super şi faţă de fiecare persoană care a contribuit la ceea ce am realizat în România. Acum zece ani, m-am alăturat unei companii care construia ceva cu adevărat ambiţios, într-o piaţă pe care mulţi o subestimau. Astăzi, am construit în România un ecosistem format din patru branduri, susţinut de propria noastră tehnologie, şi credem cu convingere că avem un potenţial semnificativ de creştere", a declarat Andrei Popa.

Noul General Manager al Super România şi-a început mandatul pe 1 august 2026. Andrei Popa a preluat conducerea întregului portofoliu de operaţiuni locale de la Adam Lamentowicz, Chief Commercial Officer CEE, care va continua să coordoneze expansiunea companiei în regiunea Europei Centrale şi de Est, precum şi consolidarea pieţelor deja existente din România, Polonia, Serbia şi, cel mai recent, Grecia.

"(...). Andrei Popa a colaborat strâns cu Adam Lamentowicz în ultimii trei ani, mai întâi ca Vicepreşedinte Online, apoi ca Vicepreşedinte Comercial, într-o perioadă de transformare semnificativă în care activitatea Super din România a evoluat de la un model construit în jurul unui singur brand, Superbet, la un ecosistem multibrand care reuneşte Napoleon Games, Superscore şi Maxbet, acesta din urmă fiind rezultatul unei tranzacţii recente", au transmis reprezentanţii companiei într-un comunicat.

Potrivit comunicatului, România este una dintre cele mai importante pieţe pentru Super, cu un rol esenţial în dezvoltarea strategiilor comerciale care sunt, ulterior, implementate la nivelul operaţiunilor globale ale Grupului.

De asemenea, această piaţă are unul dintre cele mai complexe modele operaţionale din portofoliul global al companiei, înregistrând o creştere constantă, susţinută de o strategie omnichannel, de o reţea de peste 1.000 de agenţii de retail şi de aproape 3.200 de angajaţi, atât la sediul central din Bucureşti, cât şi la nivelul întregii ţări. În plus, fiind unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat al României, în 2025, Super a plătit peste 420 de milioane de euro sub formă de taxe şi impozite.

"În acest context, obiectivul noului General Manager va fi să susţină performanţa pe termen lung a pieţei locale, consolidând, în acelaşi timp, oferta multibrand a companiei şi îmbogăţind gama de experienţe imersive care definesc ecosistemul de divertisment Super", se mai arată în comunicat.

Andrei Popa, General Manager, Super România, se declară profund recunoscător faţă de Super şi faţă de fiecare persoană care a contribuit la ceea ce a realizat în România.

"Acum zece ani, m-am alăturat unei companii care construia ceva cu adevărat ambiţios, într-o piaţă pe care mulţi o subestimau. Astăzi, am construit în România un ecosistem format din patru branduri, susţinut de propria noastră tehnologie, şi credem cu convingere că avem un potenţial semnificativ de creştere. Obiectivul meu va fi să transform România în piaţa în care cele mai ambiţioase idei ale Super prind viaţă pentru prima dată şi să valorificăm viziunea noastră centrată pe dorinţele clientului pentru a construi un motor de creştere şi mai puternic.

Acest lucru înseamnă să dezvoltăm capacităţile necesare pentru a înţelege mai bine nevoile clienţilor noştri, a îmbunătăţi continuu produsele şi a crea experienţe unice pentru pasionaţii de divertisment, experienţe care pot fi extinse şi în celelalte pieţe globale ale grupului nostru", afirmă noul General Manager al Super România.

Andrei Popa are peste 16 ani de experienţă în industria globală de tehnologie şi divertisment, dintre care 10 ani în cadrul Super, construindu-şi cariera la intersecţia dintre analiza datelor, strategia comercială şi leadership. De asemenea, el este fondatorul Data Talks, comunitatea profesioniştilor pasionaţi de analiza datelor, platformă care organizează anual una dintre cele mai importante conferinţe de business intelligence din România.

"De la crearea şi conducerea primei divizii de Business Intelligence din cadrul Super până la rolul de Vicepreşedinte Comercial, el s-a remarcat ca un lider orientat spre transformare, care crede în explorarea ideilor noi, identificarea oportunităţilor de creştere şi aplicarea lecţiilor din lumea sportului pentru a construi echipe performante şi medii de lucru în care oamenii îşi pot atinge pe deplin potenţialul.

Acest parcurs i-a oferit o înţelegere profundă a pieţei, a deciziilor care îi modelează performanţa şi a ceea ce presupune alinierea echipelor interne în jurul unei direcţii strategice comune", subliniază Super în comunicat, precizând că această decizie strategică la nivel de top management local reflectă angajamentul Super faţă de prezenţa sa în România, "prin consolidarea ecosistemului multibrand, extinderea proiectelor care susţin sportul şi comunităţile locale, precum şi prin asigurarea unui mediu de divertisment sigur şi responsabil pentru clienţii săi".

Super Technologies (Super) este o companie globală de tehnologie dedicată construirii viitorului divertismentului şi al experienţelor dedicate fanilor sportului.

"Având operaţiuni comerciale în România, Polonia, Serbia, Grecia, Belgia şi Brazilia, precum şi centre de tehnologie în Spania, Olanda, Croaţia, Marea Britanie şi România, Super modelează viitorul divertismentului la scară globală şi interacţionează cu milioane de clienţi din întreaga lume", conform comunicatului.

Strategia pe termen lung a companiei este susţinută de investitori de top la nivel mondial. În 2019, Blackstone, cel mai mare administrator de active alternative din lume, a realizat o investiţie strategică minoritară de 175 de milioane de euro. În 2025, compania şi-a consolidat poziţia financiară printr-un acord de refinanţare de 1,3 miliarde de euro, întărind parteneriatul cu Blackstone şi accelerând expansiunea globală.

Super precizează că respectă cele mai înalte standarde de conformitate, siguranţă şi responsabilitate. Compania este membră a Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Betting (IBIA) şi a Asociaţiei Europene pentru Betting şi Gaming (EGBA).