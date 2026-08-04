România, fără tranzacţii imobiliare de aproape 3 săptămâni. Atacul cibernetic paralizează vânzările, creditele și încasările statului. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Piaţa imobiliară din România este în colaps. De aproape trei săptămâni, de când a avut loc atacul cibernetic în urma căruia a fost blocat sistemul informatic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), nu se mai încheie tranzacţii. Cumpărătorii nu îşi pot primi locuinţele, dezvoltatorii nu mai vând, băncile au stopat acordarea de credite ipotecare, iar statul român pierde zilnic încasări din TVA şi impozite. Hackerul care a spart Cadastrul şi-a cerut scuze într-un interviu oferit printr-o aplicație de mesagerie securizată, la trei zile după ce a spart serverele ANCPI.

În prezent, toate tranzacţiile imobiliare din România sunt blocate. De aproape trei săptămâni nu se poate închia nicio tranzacţie imobiliară în România. Sistemul informatic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care gestionează toate operațiunile de cadastru și carte funciară a devenit indisponilit, în urma unui atac cibernetic produs pe 14 iulie.

Situaţia afectează pe toată lumea, inclusiv statul român, care nu mai încasează TVA şi impozite. În plus, viitorii proprietari care au dat avans nu se pot muta în propriile locuinţe. Nu se poate elibera extrasul de carte funciară pentru autentificare. Acesta este obligatoriu pentru vânzarea unui imobil și este valabil doar o perioadă limitată. Fără el, notarul nu poate autentifica actul.

Atacul cibernetic afectează și activitatea notarilor publici, a persoanelor autorizate în cadastru, a instituțiilor și a proprietarilor care au nevoie de servicii de carte funciară.

De asemenea, şi agenţii imobiliari şi dezvoltatorii se plâng că nu pot încheia tranzacţii.

Mai mult, băncile nu pot finaliza creditele ipotecare, întrucât acestea depind de înscrierea ipotecii și de documentele emise prin e-Terra. Una dintre cele mai mari probleme îi vizează pe cumpărătorii care au semnat promisiuni de vânzare până la 1 august 2025 și riscau să piardă cota redusă de TVA de 9%, din cauza blocării tranzacțiilor.

Pentru a evita această situație, Parlamentul a prelungit până la 30 septembrie 2026 termenul în care aceștia pot încheia contractele și beneficia de TVA de 9%.

Problema este ca nu se știe dacă se va rezolva situația pana atunci. Şi alte ţări au mai fost afectate în trecut. De exemplu, în 2025, Slovacia a fost afectată un atac cibernetic asupra sistemului național de cadastru, care a avut un impact atât de extins asupra pieței imobiliare, însă situaţia s-a revolvat abia după câteva luni.